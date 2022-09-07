لماذا يراهن الملياردير الفلبيني إنريكي رازون على الطاقة المتجددة

تحول الملياردير الفلبيني إنريكي رازون من تشغيل الموانئ وإدارة الكازينوهات إلَّى مشاريع الطاقة المتجددة الناشئة فِيْ البلاد.

يخطط الملياردير إنريكي رازون لبناء منشأة ضخمة لتخزين الطاقة الشمسية والبطاريات فِيْ الفلبين ستوفر طاقة نظيفة كافِيْة لتجنب حرق ما يعادل 1.4 مليون طن من الفحم سنويًا.

هذه المبادرة هِيْ الأحدث فِيْ الجمع بين الألواح الكهروضوئية الرخيصة مع سعة تخزين الطاقة، للتخفِيْف من عيب كبير فِيْ الطاقة الشمسية – حيث يمكنها توفِيْر الكثير من الكهرباء فِيْ منتصف النهار ولا شيء فِيْ الليل. يُذكر أنه تم اقتراح مرافق ضخمة مماثلة فِيْ إندونيسيا وشمال أستراليا.

وتقدر قيمة رازون، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة International Container Terminal Services، التي تدير أكثر من 30 محطة ميناء فِيْ 20 دولة، بنحو 4.8 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

تسعى الفلبين إلَّى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة فِيْ مزيج الطاقة الإجمالي إلَّى 50٪ بحلول عام 2040 من الخمس فقط فِيْ عام 2022. وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور فِيْ خطاب ألقاه فِيْ يوليو / تموز، إن مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والحرارية الزلازل هِيْ العوامل الرئيسية فِيْ تحقيق أجندته المناخية.

يركز ثاني أغنى رجل فِيْ البلاد على مزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البطاريات ومشاريع المياه، فِيْ محاولة لجذب المستثمرين الدوليين. تتماشى جهُوده الخضراء من خلال Prime Infrastructure Holdings، والتي ستطرح للجمهُور فِيْ وقت لاحق من هذا العام، مع خطط الحكومة الأوسع نطاقًا لزيادة استخدام الطاقة المتجددة إلَّى 50 ٪ بحلول عام 2040.

فِيْ الواقع، هناك حاجة ملحة لمزيد من الطاقة من أي نوع فِيْ الفلبين، حيث تجاوز النمو فِيْ الطلب على الطاقة القدرة الجديدة.

تتطلع جنوب شرق الفلبين، التي تستورد كل نفطها تقريبًا، إلَّى إنفاق المزيد على دعم الوقود كتحوط ضد ارتفاع الأسعار. كَمْا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة المحلية سيساعد الأمة على تقليل الاعتماد على النفط والفحم.

ستكون مشاريع Prime Infra الأولى من نوعها لسوق الطاقة المتجددة فِيْ الفلبين، مما يمنح المستثمرين نقطة دخول مبكرة.

قال الرئيس التنفِيْذي غيوم لوتشي فِيْ مقابلة إن البلاد “قد لا تكون فِيْ المكان الذي يجب أن نكون فِيْه من حيث الطلب على الطاقة. قد لا نكون فِيْ المكان الذي يجب أن نكون فِيْه من حيث توافر المياه والصرف الصحي، أو ربما لسنا فِيْ المكان الذي ينبغي أن نكون فِيْه. “نريد أن نكون فِيْها من حيث إدارة النفايات والمناخ. إذا أخذت كل ذلك فِيْ الاعتبار كَمْستثمرين، فمن المنطقي تمامًا الاستثمار فِيْ الفلبين وشركة Prime Infra.”

تقوم الشركة ببناء منشأة للطاقة الشمسية والبطاريات ستحل محل الاستهلاك السنوي البالغ 1.4 مليون طن من الفحم، أي ما يعادل 6٪ تقريبًا من الاحتياجات السنوية للبلاد. كَمْا يجري العمل على بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بسعة 1400 ميجاوات فِيْ لاجونا دي باي، جنوب مانيلا، بالإضافة إلَّى مشروعين للمياه سيوفران 518 مليون لتر من المياه للمناطق المحيطة بالعاصمة بحلول عام 2025.

سيعتمد إطلاق هذه المشاريع على الاكتتاب العام الأولي المخطط له للشركة والذي يبلغ 25.6 مليار بيزو (449.2 مليون دولار) فِيْ نوفمبر، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام ومن بين الأكبر على الإطلاق فِيْ الفلبين.

يذكر أنه تم تسجيل ثماني شركات فقط فِيْ البلاد هذا العام، وجمع ما مجموعه 17.2 مليار بيزو، مما يجعل هذا العام الأسوأ منذ 2022 وسط ركود السوق العالمية.

قال كارلوس تيمبورال، المحلل فِيْ AP Securities، “سيكون هذا حدثًا كبيرًا للطاقة المتجددة الفلبينية، وهِيْ قِصَّة لا تزال فِيْ المراحل الأولى من النمو وقطاع تريد الحكومة تطويره”. وقال إن الاكتتاب العام “يمكن أن يجتذب طلبا قويا بسبب الصناعة وصاحب الشركة”.

تحصل Prime Infra حاليًا على 80٪ من إيراداتها من Manila Water، التي تزود نصف العاصمة الفلبينية بالمياه. وقال لوتشي إنه فِيْ غضون أربع إلَّى خمس سنوات، ستصل عائدات الكهرباء إلَّى 40٪، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يقل عَنّْ 20٪.

بالإضافة إلَّى ذلك، قال الرئيس التنفِيْذي إنه بينما كان مشروعها الأول عبارة عَنّْ محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 29 ميجاوات فِيْ العراق، فإن شركة البنية التحتية التابعة لمالكها رزون تخطط لتنمية محفظة إدارة الطاقة والمياه والنفايات فِيْ الفلبين قبل التوسع فِيْ الخارج.