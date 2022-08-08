لماذا يرفض البليهِيْ تجديد عقده مع الهلال.. سلمان الفرج السبب

لا يزال رفض النجم الدولي علي البلاحي مدافع نادي الهلال تجديد تعاقده مع فريق كرة القدم الأول، يثير الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

وقدمت قيادة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عرضا رسميا للبليحي فِيْ الساعات الماضية. تجديد عقده مع فريق كرة القدم الأول مقابل 4.5 مليون ريال لكل موسم رياضي.

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لكن المدافع الدولي البالغ من العمر 32 عامًا رفض رسميًا عرض المدير الفني، وفضل الانتظار حتى يدخل الفترة المجانية لعقده فِيْ يناير المقبل.

– فلماذا رفض البليحي تجديد عقده مع نادي الهلال

وبحسب الصحفِيْ الرياضي خالد البدر، فإن استمرار وجود البليحي فِيْ تشكيل الهلال يؤكد أنه أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم “حاليا”.

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وكشف البدر فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن البليحي يريد تجديد عقده مع الهلال بنفس مزايا سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد. كنو، أول ثلاثي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن رواتب الفرج والشهراني وكانو مع الزعيم الهلالي تتراوح بين 7 و 9 ملايين ريال سعودي فِيْ موسم رياضي واحد.