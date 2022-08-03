لمحبي الفلك والتصوير.. القمر يقترن بأحد ألمع نجوم السماء اليوم

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن اقتران القمر بالنجم الأعزل Samach سيتم رصده اليوم الأربعاء بعد غروب الشمس وبداية الليل في سماء الوطن العربي حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة. الأفق في الجنوب الغربي.

ألمع نجم في السماء.

قال عالم الفلك بجدة، إن السمكة العاجزة من نجوم المرتبة الأولى، ما يعني أنها من ألمع النجوم في السماء، وهي في الحقيقة نجمتان يدوران حول بعضهما البعض، لكن يبدو أن العالم كنجم واحد بسبب المسافة الكبيرة التي تفصلنا عنهم.

وأضاف “إذا كانت السمكة التي لا حول لها ولا قوة لها نفس المسافة من الشمس مثلنا، لكانت بصريًا أكثر إشراقًا من الشمس بحوالي 1900 مرة، وإذا وضعنا الشمس في مكان السمكة العاجزة على مسافة 262 ضوءًا. – سنوات، الشمس ستظهر فقط 1/1900 من سطوع الأسماك التي لا حول لها ولا قوة عند تلك المسافة. ” .

اتجاه القمر والأسماك الأعزل غربًا.

وأوضح أنه في الليل يتحرك القمر والأسماك الأعزل غربًا عبر السماء، والسبب في ذلك هو نفس سبب تحرك الشمس غربًا أثناء النهار، وهو ما يرجع إلى دوران الأرض حول محورها. من الغرب إلى الشرق.

وتابع “إذا راقبت القمر من ليلة إلى أخرى، يمكنك بسهولة ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، على سبيل المثال، بعد ظهر اليوم التالي، الخميس، سيلاحظ أن تحرك القمر نحو هذا، مبتعدًا عن نجم السمكة الذي لا حول له ولا قوة “.

كالعادة، سيكمل القمر دائرة أمام الأبراج في دائرة البروج في حوالي أربعة أسابيع، وسيعود ويلتقي بالنجم العاجز Asmak مرة أخرى في أوائل سبتمبر.