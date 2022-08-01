لمدة 15 يومًا.. البنوك المصرية تفتح حسابات للعملاء مجاناً دون مصاريف

بدأت البنوك العاملة فِيْ السوق المصري فتح حسابات مجانية للأفراد دون حد أدنى لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022.

احتفالا باليوم العالمي للشباب، أطلقت البنوك العاملة فِيْ السوق المصري مبادرة لفتح حسابات مجانية، بدون حد أدنى، ابتداء من اليوم الاثنين 1 أغسطس ولمدة 15 يوما.

رصد البنك المركزي المصري مجموعة من الأنشطة المقترحة، والتي يمكن تنفِيْذها خلال أحداث الشمول المالي، والسماح للبنوك بفتح حسابات توفِيْر مجانية، دون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب للعملاء الجدد، كجزء من الأنشطة. لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري على مدار عام.

تسمح البنوك بفتح حساب مجاني لمدة 15 يومًا

سمح البنك المركزي المصري للبنوك العاملة بالسوق المصري بالتواجد خارج مقارها لعرض منتجاتها المصرفِيْة، بشرط إبلاغ قطاع الشئون المصرفِيْة بالبنك المركزي بأماكن الانتشار.

تقدم البنوك أنواعًا مختلفة من حسابات التوفِيْر، منها الحساب العادي، بشرط ألا يقل عمر العميل عَنّْ 21 عامًا، وحساب للشباب من سن 16 عامًا، ومعظم البنوك تستخدمه حاليًا، مع البنك المركزي. السماح لمن صدرت لهم بطاقة الرقم القومي بفتح حسابات بنكية فِيْ حدود معاملات محددة.

تهدف البنوك إلَّى فتح حسابات توفِيْر للعملاء الجدد مجانًا على شكل بطاقة هُوية وطنية، وإصدار بطاقات خصم مجانًا دون مصاريف للتعامل مع عمليات السحب والودائع عبر أجهزة الصراف الآلي لتحفِيْز الشباب للانضمام إلَّى النظام المصرفِيْ الرقمي من خلال فتح حسابات، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، بما فِيْ ذلك محافظ الهاتف المحمول، والإنترنت المصرفِيْ، مما يساعد على توسيع القاعدة المصرفِيْة، وترسيخ الثقافة المصرفِيْة، وميكنة المدفوعات.

تضمنت قائمة أنشطة الشمول المالي خلال العام الحالي ما يلي

احتفال المرأة من 8 مارس إلَّى 31 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

– اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلَّى 30 أبريل الماضي

إحتفال الشباب من 1 إلَّى 15 أغسطس

عيد الفلاح من 1 سبتمبر حتى 15 سبتمبر

احتفال الادخار من 15 إلَّى 31 أكتوبر، بمناسبة أسبوع الشمول المالي العالمي

– احتفال أصحاب الهمم من 1 إلَّى 15 ديسمبر. بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم

يسمح البنك المركزي المصري للبنوك خلال أنشطة الشمول المالي المذكورة أعلاه بعدد من التسهِيْلات منها