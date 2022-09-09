لمسة يد.. هل استحق الهلال “ضربة جزاء” أمام الزمالك المصري

وطالب نجوم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال الحكَمْ القطري عبد الرحمن الجاسم باحتساب ركلة جزاء، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبي الزمالك المصري، فِيْ المباراة التي جرت بين الفريقين. فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل.

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أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم الشوط الأول أمام الزمالك، بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تعادل المصريون عَنّْ طريق أحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، بعد تقدم النيجيري أوديون إيغالو، بهدف فِيْ الدقيقة 18.

لمسة يد .. هل استحق الهلال “ركلة جزاء” ضد الزمالك المصري

وفِيْ نهاية الشوط الأول اصطدمت الكرة بيد التونسي حمزة المثلوثي، بعد عرضية من النيجيري أوديون إيغالو الذي طلب برفقة عدد من نجوم الهلال ركلة جزاء، قبل أن يأمر القطري عبد الرحمن الجاسم. لإكَمْال اللعبة دون أي قرار.

وأوضح خبير التحكيم مطرف القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الهلال لا يستحق عقوبة ضد الزمالك المصري.

وكتب “لا توجد ركلة جزاء .. نعم لمست الكرة يد لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء فِيْ الدقيقة 37 لكن لا يوجد سبق إصرار ولا زيادة جسدية … قرار الحكيم 100. ٪ صحيح دون الرجوع إلَّى تقنية الفِيْديو. “

يشار إلَّى أن نهائي كأس لوسيل الممتاز سيقام فِيْ إطار استعدادات قطر لكأس العالم 2022 بين الهلال والزمالك بطل الدوري السعودي والمصري.