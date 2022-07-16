لمعالجة أزمة الغذاء.. إندونيسيا تدعو إلَّى منتدى وزاري مشترك لمجموعة العشرين

دعا وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي يوم الجمعة إلَّى منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة فِيْ مجموعة العشرين (G20) للتوصل إلَّى تدابير ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح فِيْ الأفق.

يعد انعدام الأمن الغذائي أحد القضايا الرئيسية المعرضة للخطر، حيث تحاول إندونيسيا، البلد المضيف، إيجاد أرضية مشتركة فِيْ مجموعة تواجه مشاكل مثل حرب أوكرانيا والضغوط الاقتصادية المتزايدة من ارتفاع التضخم.

وقال مولياني إن العالم يواجه أزمة جوع عالمية تلوح فِيْ الأفق بسبب الحرب وقيود الصادرات والآثار المستمرة للوباء.

وأضافت أن خطر حدوث أزمة فِيْ توريد الأسمدة قد يؤدي إلَّى تفاقم أزمة الغذاء حتى عام 2023 وما بعده.

“لقد نجحت مجموعة العشرين فِيْ القيام بذلك من أجل التمويل والصحة، ونأمل أن يتم تحقيق ذلك أيضًا من خلال تعزيز قدرتنا على العمل ليس فقط من أجل التمويل، ولكن الأهم من ذلك لتنسيق السياسات عبر البلدان وبدعم من المنظمات الدولية، “تابع مولياني.

من جانبها، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، فِيْ نفس الاجتماع، أعضاء مجموعة العشرين إلَّى زيادة إنفاقهم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الحالية.

قالت يلين إن الأسر الفقيرة فِيْ أفقر البلدان هِيْ الأكثر تضررا بشكل مباشر، مما يؤدي إلَّى التخلف وتقويض الجهُود المبذولة للقضاء على الفقر.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يستخدم الغذاء كسلاح حرب”، مشيرة إلَّى “تدمير المنشآت الزراعية، وسرقة الحبوب والمعدات الزراعية، وإغلاق موانئ البحر الأسود”.

وخلال المناقشات، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، إن هناك مخاوف من تحويل الإمدادات الغذائية بعيدًا عَنّْ الدول الفقيرة وتوجيهها إلَّى الدول الغنية “، لتكرار ما حدث مع لقاحات Covid-19. “