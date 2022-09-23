لمعالجة عجز ميزانيتها.. روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز

وقال إن مسودة الميزانية الروسية الجديدة تهدف إلَّى الحصول على مزيد من الأموال من منتجي النفط والغاز مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فِيْ إطار جهُود الحكومة لمعالجة عجز ميزانيتها.

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، الثلاثاء، عَنّْ مصادر مطلعة على المناقشات قولها إن روسيا تدرس رفع الضرائب على قطاع النفط والغاز بمقدار ثلاثة تريليونات روبل (50 مليار دولار) بين عامي 2023 و 2025.

قالت الحكومة، الخميس، إنها صادقت على مشروع قانون لموازنة 2023 وللفترة 2024-2025، دون الخوض فِيْ التفاصيل.

وسيرفع مشروع القانون إلَّى البرلمان لمناقشته قبل أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين عليه.

فِيْ اجتماع حكومي متلفز يوم الخميس، قال سيلوانوف إن المقترحات الرئيسية للميزانية الجديدة تشمل زيادة رسوم التصدير على صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب وكذلك الضرائب على الغاز الطبيعي المسال وفرض رسوم على صادرات الأسمدة والفحم.

وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة إلَّى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، لينخفض ​​إلَّى 0.7٪ بحلول عام 2025.

أفادت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لهذا العام 0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 1.3 تريليون روبل (22 مليار دولار).