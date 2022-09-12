لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.. صندوق النقد يبحث توسيع نطاق المساعدات الطارئة

يبحث صندوق النقد الدولي عَنّْ طرق لتوفِيْر التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب حرب أوكرانيا.

ستتم مناقشة الإجراءات فِيْ اجتماع المجلس التنفِيْذي يوم الاثنين، وسيتم تقديم الخطة، التي لم يتم الكشف عَنّْها من قبل، فِيْ اجتماع غير رسمي لمجلس الإدارة.

وقالت المصادر لرويترز “التي طلبت عدم نشر اسمها” لأن الأمر لا يزال قيد الة، أن ذلك سيسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة أوكرانيا والدول الأخرى المتضررة بشدة من الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا دون فرض الشروط المطلوبة بشكل منتظم. برامج التمويل. حجم ونطاق التدابير ليست واضحة بعد.

التصويت على الاقتراح

وقالت المصادر إنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي لدعم الإجراء – الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي فِيْ الأشهر الأخيرة – قبل الاجتماعات السنوية للصندوق فِيْ أكتوبر.

وذكرت المصادر أنه فِيْ حالة الموافقة عليه، فإنه سيزيد مؤقتًا حدود المزايا الحالية ويسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلَّى 5٪ إضافِيْة من حصتها فِيْ صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع وأداة الائتمان السريع التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تخدم منخفضة – البلدان الدخل.

أسعار المواد الغذائية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، لكن صفقة بوساطة الأمم المتحدة سمحت باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأت فِيْ تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار فِيْ الآونة الأخيرة. أسابيع.

توقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له فِيْ يوليو أن يصل التضخم إلَّى 6.6٪ فِيْ الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5٪ فِيْ اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مما يشكل “خطرًا واضحًا” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

وقد دعا العديد من البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان الفقيرة التي تعاني من نقص حاد فِيْ الغذاء والمجاعة إلَّى زيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد البلدان التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويلية إضافِيْة.

مساعدة محدودة لأوكرانيا

سيوفر اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلَّى حزمة تمويل “كاملة” فِيْ الوقت الذي يسعون فِيْه إلَّى إبقاء الحكومة تعمل فِيْ الوقت الذي تخوض فِيْه أول حرب كبرى فِيْ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز الأسبوع الماضي إن البنك الدولي “يواصل العمل عَنّْ كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حاليًا جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا فِيْ هذه الظروف الصعبة”.

دعم الدائنون الأوكرانيون فِيْ الخارج تجميدًا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار من المدفوعات الرئيسية على قروض صندوق النقد الدولي السابقة بدءًا من منتصف سبتمبر.

وافق صندوق النقد الدولي فِيْ مارس / آذار على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة فِيْ تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفِيْف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكَمْش اقتصادها بنسبة 35٪ هذا العام.

أفاد البنك الدولي فِيْ أغسطس / آب أن حرب روسيا مع أوكرانيا قد غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عَنّْد مستويات عالية تاريخيًا حتى نهاية عام 2024.