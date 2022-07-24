لمواجهة الأسعار المرتفعة.. فرنسا تحظر الإعلانات المضيئة ليلًا

تعمل الحكومة الفرنسية على تسريع دعواتها لتوفِيْر الطاقة وسط تصاعد الأسعار بسبب الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا.

أكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر، أن خطة التوفِيْر ستتضمن حظر الإعلانات المضيئة ليلاً، باستثناء محطات القطارات والمطارات، ومنع المتاجر من إبقاء الأبواب مفتوحة عَنّْد تشغيل التكييف أو التدفئة، وهُو ما سيسمح بذلك. على الشركات تخفِيْض فواتير الطاقة بنسبة 20٪.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ضرورة بذل جهُود لخفض الاستهلاك فِيْ وقت سابق هذا الشهر.

وجددت الوزيرة الفرنسية، اليوم الأحد، دعوتها التي تهدف إلَّى تقليص استخدام الطاقة بنسبة 40٪ بحلول عام 2050، وبنسبة 10٪ قبل عام 2024، مدعومة بإدارة فعالة للموارد والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وفرنسا أقل اعتمادًا على الغاز الروسي من بعض جيرانها فِيْ الاتحاد الأوروبي، لكن المشاكل مع محطاتها النووية، التي توفر أكثر من نصف طاقة البلاد، أعاقت خططها.

تدرس الحكومة الفرنسية حاليًا تقديم دعم إضافِيْ للوقود وسط ارتفاع الأسعار فِيْ محطات الوقود.

قال بانييه روناتشر “على المدى المتوسط ​​، يجب أن ندعم الفرنسيين فِيْ انتقالهم إلَّى الطاقة النظيفة، ولكن على المدى القصير، يجب أن نتكَيْفَ مع الواقع”.

وأكدت إطلاق 10 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، بالإضافة إلَّى الغاز الحيوي، من خلال افتتاح مشاريع جديدة الأسبوع المقبل.

اقترح الاتحاد الأوروبي أن يخفض الاتحاد استهلاك الغاز بنسبة 15٪ خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات والمواطنين والإدارات المحلية على وضع خطط طوارئ خلال الصيف لتجنب شتاء صعب. تواجه أوروبا أسوأ أزمة فِيْ إمدادات الطاقة منذ عقود.

كَمْا حث بانيير روناتشر الشركات على تعزيز سرعات الطرق المنخفضة. ساهمت حدود السرعة الأكثر صرامة التي فرضتها الدولة، فضلاً عَنّْ ضريبة الوقود، فِيْ ظهُور حركة السترات الصفراء الشعبية للاحتجاج على عدم المساواة الاقتصادية فِيْ عام 2022.

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ ارتفاع أسعار السلع والخدمات فِيْ جميع أنحاء العالم، وأدت إلَّى أزمة اقتصادية لا تظهر أي بوادر للتراجع فِيْ أي وقت قريب.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والخدمات على وجه الخصوص إلَّى ارتفاع التضخم فِيْ فرنسا إلَّى 5.9٪ فِيْ يونيو، وإذا وصل المعدل إلَّى تقديرات INSEE لهذا العام البالغة 5.5٪، فسيكون ذلك أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 1985.

وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن أسعار المستهلكين فِيْ فرنسا من المتوقع أن ترتفع إلَّى 6.8٪ على أساس سنوي بحلول سبتمبر، وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام.

تشير التوقعات أيضًا إلَّى أن التضخم فِيْ فرنسا سوف يتسارع بشكل أسرع هذا العام، مما يؤدي إلَّى تآكل القوة الشرائية ويؤثر على النمو فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ منطقة اليورو، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الرسمية فِيْ البلاد.