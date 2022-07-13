لمواجهة التضخم.. كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي فِيْ كوريا الجنوبية يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل غير مسبوق لمكافحة ضغوط التضخم المتزايدة المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

عقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا اجتماعا لتحديد سعر الفائدة فِيْ وقت سابق من اليوم، وصوت على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام من 1.75٪ إلَّى 2.25٪، وفقا للبنك المركزي.

وأشارت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إلَّى أن رفع سعر الفائدة جاء بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس فِيْ كل من أبريل ومايو الماضيين، وهِيْ المرة الأولى التي رفع فِيْها البنك سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية.

تصارع كوريا الجنوبية ضغوط التضخم المتزايدة بسرعة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب المتأثر بالوباء، والاضطرابات المطولة فِيْ سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلك فِيْ البلاد، وهِيْ مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. هذه هِيْ أكبر زيادة فِيْ الأسعار منذ ارتفاعها بنسبة 6.8٪ فِيْ نوفمبر 1998، عَنّْدما كانت كوريا الجنوبية فِيْ خضم الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998. تتوقع الحكومة أن يكون التضخم تحت ضغط تصاعدي وأن يظل فِيْ نطاق 6٪ فِيْ الوقت الحالي.