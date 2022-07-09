لمواجهة تكاليف المعيشة.. فرنسا تدعم مواطنيها بـ20 مليار يورو

فِيْ خضم أزمة الطاقة والغذاء الحالية، تسعى فرنسا إلَّى دعم القوة الشرائية لمواطنيها من خلال حزمة مساعدات مالية تبلغ 20 مليار يورو (20.3 مليار دولار).

التدابير الحكومية

عقدت الحكومة مشاورات بشأن سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تشمل المزيد من الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، ودعم البنزين، ووضع ضوابط على الإيجارات، وزيادة المعاشات التقاعدية والمخصصات المالية.

يتعين على البرلمان الموافقة على القانون المقترح، حيث من المتوقع أن تطالب المعارضة بإجراءات دعم واسعة النطاق.

قال وزير الاقتصاد برونو لومير، إن فرنسا أنفقت 23 مليار يورو منذ 2022 لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، خاصة من خلال وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين.

وقال لو مير إنه بفضل هذه الإجراءات، سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم فِيْ منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يصل المعدل إلَّى 5٪ هذا العام، مقارنة بأكثر من 8٪ لمنطقة اليورو بأكَمْلها.

مسؤولية مشتركة

وقال لو مير “تقوم الحكومة بالكثير وهِيْ دافع الضرائب”، لكن يتعين على الشركات أيضًا القيام بدورها لدعم المواطنين، ودعاهم إلَّى رفع أجور الموظفِيْن إذا كان بإمكانهم تحمل ذلك.

وأوضح أن الشركات المستفِيْدة من الأزمة الحالية يجب أن تستخدم هذه الأرباح لمساعدة المواطنين.

وقال الوزير الفرنسي “ليس كل شيء ممكن من الناحية المالية”، فِيْ إشارة إلَّى الدعوات لمزيد من الدعم، فِيْ حين أن الدين الحكومي ينمو على الجانب الآخر.

وشدد على أن المالية العامة تقترب من حد خطير، وأنه يجب خفض الدين الحكومي والعجز خطوة بخطوة.

تسارع التضخم فِيْ يونيو

بينما شهد معدل التضخم فِيْ فرنسا تسارعا أكبر خلال شهر يونيو، حيث وصل إلَّى 5.8٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.2٪ فِيْ مايو، وفقا لتقدير أولي مؤقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية صدر يوم الخميس 30 يونيو، 2022.

وأوضح المعهد أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي ارتفعت بنسبة 33.1٪ و 5.7٪ على التوالي مقارنة بشهر يونيو 2022.

على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ فِيْ يونيو 2022، كَمْا فِيْ الشهر السابق، وبعد 0.4٪ خلال أبريل.

وبحسب البيان الصادر عَنّْ المعهد الوطني للإحصاء، فإن “أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير تماشيا مع أسعار المنتجات البترولية”.

وارتفعت أسعار الخدمات فِيْ يونيو بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي، بنفس الوتيرة التي سجلت الشهر الماضي، بينما تباطأت أسعار السلع المصنعة إلَّى 2.6٪، مقابل 3٪ فِيْ مايو.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق، الذي يعمل كأداة للمقارنات الأوروبية، فِيْ يونيو بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.8٪ فِيْ مايو.