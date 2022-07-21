لمواجهة غسل الأموال.. الإمارات تصدر لوائح لتوريد الذهب

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم عَنّْ إصدار لوائح تنظم التوريد المسؤول للذهب.

وأوضحت الوزارة أن اللوائح جاءت وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 فِيْ شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفِيْذية.

تنمية تجارة الذهب والحوكَمْة

ويمثل الإعلان عَنّْ هذه اللوائح خطوة جديدة تضاف إلَّى المبادرات والسياسات النوعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بهدف تطوير وإدارة تجارة وتداول الذهب بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية بطريقة تعزز مكانتها كَمْركز عالمي رائد لقطاع الذهب.

ومن أبرز هذه المبادرات تبني مجلس التنمية الوزاري الإماراتي “السياسة الاتحادية لقطاع الذهب” فِيْ ديسمبر 2022، والتي انبثقت عَنّْ إنشاء لجنة السبائك الإماراتية، والتي تمثل مظلة لتوحيد الجهُود الاتحادية الوطنية. فِيْ مجال حوكَمْة قطاع الذهب بمشاركة القطاع الخاص، وإطلاق منصة اتحادية لتجارة الذهب. قطاع الذهب لتوفِيْر إطار يفضل أفضل المواصفات فِيْ آليات توصيل الذهب وتداوله.

صرحت صفِيْة الصافِيْ، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تكَمْل جهُودها لتعزيز نظام تسليم الذهب الجيد من خلال إصدار لوائح العَنّْاية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب، والتي ستكون تطبيق إلزامي على جميع مصافِيْ الذهب العاملة فِيْ الدولة اعتبارًا من يناير 2023. مع الأخذ فِيْ الاعتبار أفضل الممارسات العالمية ونتائج وتوصيات فريق العمل المالي (FATF)، ويعزز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي فِيْ الدولة. سلاسل التوريد ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب.

يدعم النظام التشريعي لمكافحة غسيل الأموال

وأضافت، خلال إحاطة نظمتها الوزارة، أن اللوائح الجديدة تدعم النظام التشريعي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بما يتماشى مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وملحقها الذهبي، الأمر الذي من شأنه أن تعزيز تنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والارتقاء بها إلَّى مستويات رائدة تعزز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.

عملت وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، بالتوازي مع هذه الجهُود، على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية. المعايير التي تتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمواجهة غسيل الأموال بشكل مستمر.

حددت لوائح العَنّْاية الواجبة فِيْ توريد الذهب المنشآت الخاضعة للرقابة، والتي تشمل الشركات العاملة فِيْ مجال تكرير الذهب والمصافِيْ، وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل وخارج الدولة، والتي تندرج تحت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.، والتي يتم تصنيفها بدورها على أنها أعمال ومهن غير مالية محددة.

وأوضح الصافِيْ أن هذه المنشآت تلتزم بكافة أحكام اللوائح وتنفذ متطلبات سياساتها وإجراءاتها، وتلتزم بالنظر فِيْ مخاطر الجرائم المالية فِيْ علاقاتها مع مورديها، والتواصل مع الجهة الرقابية لمعرفة ذلك. الإجراءات الواجب اتخاذها فِيْما يتعلق بالتوريد المسؤول للذهب من المناطق المتأثرة بالنزاعات والمناطق عالية الخطورة، وذلك فِيْ ضوء الضوابط والأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

برنامج تدريب

وأوضح الصافِيْ أن اللوائح توفر برنامجًا تدريبيًا لجميع الأشخاص المشاركين فِيْ عملية العَنّْاية الواجبة لسلسلة توريد الذهب سواء العاملين فِيْ 28 مصفاة أو مدقق حسابات، ويتضمن البرنامج مجموعة من التدريبات على العَنّْاية الواجبة لسلسلة التوريد العامة. والمواضيع الخاصة بتحديد الأدوار.

ولفتت إلَّى أن لجان التفتيش على المخاطر بالوزارة رصدت قرابة 69 مخالفة بشكل عام، بمخالفة كلية قدرها 3 مليون ونصف المليون درهم، منها مخالفتان لشركتين تعملان فِيْ الذهب، مؤكدة أن المخالفات والعقوبات على عدم الالتزام بالتوافق. مع القوانين واللوائح قد تصل من 50.000 إلَّى 5 مليون درهم. .

تضمنت اللوائح امتثال المنشآت الخاضعة للتنظيم لمجموعة من السياسات لإدارة المخاطر فِيْ عملية توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالصراع أو المناطق عالية المخاطر، والتي تتبع إطار العمل المكون من 5 خطوات وتشمل، إنشاء نظام حوكَمْة فعال، وتقييم المخاطر فِيْ سلسلة التوريد، وتخفِيْف المخاطر المحددة، وة طرف ثالث مستقل وتقارير دورية.

وأضافت اللوائح أهمية تعيين موظف داخل المنشآت الخاضعة للرقابة لتنفِيْذ مهام الامتثال، حيث يتمثل دوره فِيْ تحمل المسؤولية المباشرة عَنّْ عملية العَنّْاية الواجبة لسلسلة توريد الذهب. تلتزم هذه المرافق أيضًا بتقديم جميع تقارير التدقيق المنصوص عليها فِيْ اللوائح إلَّى الوزارة على أساس سنوي، ويلتزم الأعضاء المعتمدون العاملون وفقًا لمعيار التسليم الجيد للذهب فِيْ الإمارات بتقديم تقارير معدة لأغراض الاعتماد إلَّى الوزارة. الوزارة على أساس سنوي من أجل الوفاء بالتزامات الإبلاغ بموجب هذه اللوائح.

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لاختيار مدققين معتمدين وفق أفضل المعايير العالمية، وأهمها أن يكون المدقق على علم بجميع لوائح العَنّْاية الواجبة المتعلقة بعملية توريد الذهب، وهناك قائمة. من الين المعتمدين على موقع الوزارة.