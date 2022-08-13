لمى الرهُونجي ترد على وصفها بالعجوز.. ومديحة كنيفاتي وميرنا شلفون يدعمانها

ردت سيدة الأعمال السورية لمى الرهُونجي، زوجة الفنانة يزن السيد، على منتقدي ظهُورها، الذين بدأ بعضهم يطالبها بالاعتزال وشبهها بـ “رجل عجوز”، عبر جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت فِيْها. أثبتت أنها لا تزال شابة وجميلة.

ونشر الرهُونجي، عبر حسابه على Instagram، مجموعة من صوره، وظهر بفستان أزرق طويل به ثقب فِيْ الجانب الأيمن، وتخللت بعض الرسومات فِيْه.

وألحقت سيدة الأعمال الصور بتعليق ردت من خلاله على منتقديها بقولها “أي سن يشعر بالوحدة لا بد من الاعتراف بأنه قد تقدم فِيْ السن، وتلبس نظارة وقبعة من الصوف وعكازا”. جاتيرا ببليش

وأضاف “أقول ليلي، أنا أقلي رجل عجوز، أتمنى أن تبلغ عمري وتحافظ على حالتك هكذا، لكن جنيفر لوبيز توقفت عَنّْ التفكير بعد 10 سنوات”.

وتفاعل عدد من الفنانين مع التدوينة، معربين عَنّْ إعجابهم بإطلالة الرهُونجي، ومنهم الفنانة مديحة كنيفاتي، ورواء ياسين، وميرنا شلفون، وعلقت قائلة “هل أنت عجوز قاسية”.

عبّرت تعليقات المعجبين الذين قدموا لها دعمهم الكامل عَنّْ إعجابهم بالشكل الذي ظهرت به، وكذلك ثقتها بنفسها واستمرار ظهُورها، حيث علق أحدهم “بارك الله فِيْكَمْا ست فتيات. “

وطالبها آخرون بعدم الاكتراث بالنقد الذي يصيبها، لأنها تأتي من الغيرة والحقد “اللهم دخيلك، إذا كبرت أنا شو، هذا كله غيرة منك، لا أبالي. ” نحن نحبك وننتظر منك رؤية الموضة التي تختارها “.

كَمْا ذكر بعضهم أن العمر مجرد رقم، ولا يمكن تقييمه بناءً عليه، لتغازل جمالهم من خلال أغنية الفنان كاظم الساهر “فِيْ كل مرة تكبر تتحسن” و “فكرة العمر”. هُو مجرد رقم فِيْ الهُوية. .

من ناحية أخرى، اشتكت لمى الرهُونجي مؤخرًا مما حدث لطاقم أحد برامج قناة “إم بي سي”، قائلة إنه يضيع وقته وجهده عليهم مجانًا.

وقال لمى إنه صور تقريرًا تليفزيونيًا خاصًا لأحد برامج MBC مطلع رمضان الماضي، لكنه تفاجأ بأن نفس التقرير تم تصويره بأكثر من شخصية، وتم اختيار الأنسب للبرنامج وفقًا لرؤيته، لكنهم لم يبلغوه بذلك.

كَمْا أشارت إلَّى أنها تريد الحديث عَنّْ هذا الأمر، حتى يعرف مسؤولو القناة ما حدث لها لتجنب تكراره مع الآخرين، وطلبت من زوجها يزن السيد تنزيل المسئولية عَنّْ عدم الحضور. تقريرك المسؤول.

وأضافت “أتمنى أن يكافأ من وضع يده فِيْ إهداري لوقتي وجهدي، لأن عار السخرية من تعب الناس ووقتهم، ولست معتادًا على أحد يضحك علي أو يأكل مني. تعب، مع العلم أنني لم أحصل على أي أجر اقتصادي “.

وأشار إلَّى أنه “إذا أخبروني أنه سيتخيل مثل هذا التقرير مع عدة أشخاص، ثم اختار الأنسب، لأنهم لم يخبروني بإمكانية عدم عرض التقرير، وإذا لم أكن معروفا جيدا، فإن ذلك يخول أي شخص يقلل من تقديري “.

كَمْا سألت لمى الرهُونجي رأي جمهُورها على صفحتها على إنستجرام، إذا كان محقًا فِيْ ما تحدث عَنّْه، وعلقت قائلة “يرجى النشر حتى يصل إلَّى أكبر عدد من الناس فِيْ العالم. باركي بلقي لديه شرح ليلى”.