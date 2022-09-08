لمى رهُونجي أنا أهم من سلاف فواخرجي.. وقسم كبير من عقاراتنا تحت الحجز

أكدت سيدة الأعمال السورية لمى الرهُونجي على اكتفائها الذاتي الكبير الذي جعلها امرأة قوية بحكَمْ تجاربها الحياتية، لكن “تلك القوة إيجابية وبمعَنّْى الخير للكلمة فهِيْ تبتعد عَنّْ المفهُوم التقليدي للمرأة القوية والقوة. قالت متغطرسة.

ونفت رونجي قلقها من قضية الشيخوخة، قائلة إن “كل مرحلة عمرية لها سحرها وسحرها، وحب جمهُورها لعفويتها وانفتاحها سيكون شفِيْعًا لها حتى فِيْ حالة تقدم العمر”.

وقال الرهُونجي خلال لقائه فِيْ برنامج “إنسان” إنه ولد لعائلة سورية ثرية، لدرجة أنهم اعتادوا على قضاء إجازتهم الصيفِيْة الفصلية فِيْ هُولندا وأمريكا، بالإضافة إلَّى زيارة العديد من دول العالم والدراسة. فِيْ أرقى الجامعات مع إخوانه.

وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي “مختلف نوعا ما، بسبب مصادرة وتجميد الأصول العقارية والعائلية، مع حظر بيعها أو تبادلها”.

وأكد أن والده رجل عصامي، حيث عمل فِيْ البداية كبائع متجول فِيْ سوق الحميدية الشعبي فِيْ العاصمة السورية دمشق، معربًا عَنّْ فخره واعتزازه به.

لما الرهُونجي أنا أهم من سلاف فواخرجي فِيْ مجال التسويق الإعلاني

وفِيْ سياق آخر، أوضح الرهُونجي أهمية الشبكات الاجتماعية، ولا سيما وظيفة “الأستوري” فِيْ تطبيق “إنستجرام”، والتي ساهمت فِيْ تقديم تقارير أوضح عَنّْ المحتوى الذي يقدمه الرهُونجي، بالإضافة إلَّى شخصيته الحقيقية وأسلوب حياته. .

صرحت لمى بأنها أهم من الفنانة السورية سلاف فواخرجي فِيْ مجال التسويق الإعلاني، رغم حبه الكبير لها واحترامها لها، إلا أن الإعلان بحسب الرهُونجي يقلل من قيمة الفنانة، مشيرة إلَّى أن هناك معايير و أدوات محددة لهذا المجال، ولكل شخص دور محدد ومكان عمل مخصص، ولا تعد فنانًا فِيْ أي تخصص آخر.

أشارت رونجي إلَّى رفضها لإعلان تسويق المشروبات، لأنها لم تكن مقتنعة بفكرة الترويج لهذه المنتجات، فضلاً عَنّْ احتمال رفضها تسويق أي منتج دون الاقتناع به.

لمى الرهُونجي تزوجت أنس نصري شقيق المطربة أصالة

وكشف عَنّْ بعض تفاصيل زواجه السابق من أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة نصري، حيث تم الزواج فِيْ سن الـ16 والطلاق فِيْ الـ18، مما يبرز الأخلاق الحميدة لزوجته السابقة. ومساعدتها على إكَمْال دراستها.

وأشار رونجي إلَّى أنه عانى من قيود وعادات المجتمع الشرقي بعد طلاقه وعودته من الولايات المتحدة إلَّى سوريا عام 2002 ؛ مما جعلها امرأة قوية متجاهلة التعليقات السلبية والنقد اللاذع.

علاقة لمى رونجي بزوجها يزن السيد

وفِيْ سياق مختلف، تحدثت الرهُونجي عَنّْ علاقتها المميزة بزوجها الفنان السوري يزن السيد، واصفة إياه بالرجل الحنون والأب الطيب والشخص الطيب القلب، بينما أبرزت سعادتها بزواجهما. تقبل فكرة أن زوجها خانها ؛ قالت إذا مزقوا يضغطون على اليد.

وكشفت أنها ولدت تحت علامة القوس، ومن عيوبها القلب الطيب والغيرة وحب السيطرة، خاصة على زوجها السيد.