لمياء جمال أصالة لم تتقن أداء كلمات “كَيْفَوكيم”.. وتُشن ضدي حروب كثيرة

أعربت الفنانة لمياء جمال عَنّْ سعادتها بتجربة الفنانة أصالة نصري التي غنت أغنية “كَيْفَوكيم” باللغة الكردية، مشيرة إلَّى أنها مرت بهذه التجربة قبل نحو خمس سنوات.

وأضافت لمياء “شكراً لأصالة لأنها جعلتني أكثر شهرة وساهمت فِيْ انتشار الأغنية الخائنة التي قدمتها. أنا أحبها كثيرا.”

صدمت لمياء جمال من الاعتداء على أصالة أثناء أدائها أغنية “كَيْفَوكيم”، مشيرة إلَّى أنها ربما لم تدرك هُوية كاتبة الأغاني الرئيسية، وعلقت “ما حدث لا بد أنه مجرد سوء فهم”.

كَمْا أكد أنه لا يحب انتقاد أصالة لتفسيرها لأغنية “كَيْفَوكيم”، لكنه يعتبر نطقها باللغة الكردية خطأ، معلقا “طبيعي إذا كنت لا تعرف نطق الكلمات على أنها” مطلوب، فِيْ النهاية هذا هُو الفن. “”.

وتابع “أعاني كثيرًا من الحروب التي يشنها أقاربي ضدي، لكن اليأس لا يصلني، وأنا أبذل الكثير من الجهد للمضي قدمًا وتحقيق النجاحات المتتالية فِيْ مسيرتي”.

وكشفت الفنانة أنها تفكر جديا فِيْ تغيير اسمها إلَّى “كلثوم” بعد اسم جدتها الراحلة التي أرادت اتخاذ هذه الخطوة، مشيرة إلَّى أنها حاولت القيام بذلك خلال مشاركتها فِيْ برنامج “ذا فويس”، لكنها حاولت القيام بذلك خلال مشاركتها فِيْ برنامج “كلثوم”. لم يسمح له بذلك.

فِيْ حين أطلقت لمياء جمال ثلاثي غنائي بعَنّْوان “كتابني” وجمعته مع مخرج نزار الفارس والفنان يوسف الراشد، وهُو من تأليف وتلحين عباس الجبوري وتوزيع هِيْثم سالم، وهُو من إنتاج شركة. سلسلة.