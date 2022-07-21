لم تتجاوز 41 مئوية.. لماذا الحر يقتل في أوروبا

وأوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة ال المناخية، سبب الوفيات في الدول الأوروبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المسند في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر “من أكثر الأسئلة التي يتكرر طرحها خلال موجات الحر الأوروبية، رغم أن درجة الحرارة القصوى في أجزاء من أوروبا وصلت إلى حوالي 40 ± 1 درجة مئوية، ما هي درجة الحرارة سبب أم أسباب لذلك

وأضاف “الجواب وفيات الموجات الحارة في أوروبا هي في كبار السن بشكل عام، وبنسبة حوالي 95٪، خاصة من تجاوزوا عتبة الـ65 عاما، وأوروبا لديها شريحة كبيرة من كبار السن. الذين يعيشون بمفردهم دون الاهتمام بهذا من جهة. .

سبب العديد من الوفيات

من ناحية أخرى، يعود سبب كثرة الوفيات إلى عدة عوامل منها

لا تتكيف الأجسام الأوروبية مع درجات الحرارة المرتفعة. عدم وجود مكيفات أو حتى مراوح في العديد من المنازل الأوروبية وخاصة دور رعاية المسنين. الرطوبة العالية في الهواء بسبب الغابات والأنهار والبحيرات، وكذلك المدن القريبة من الساحل، أو كونها دولة جزرية مثل بريطانيا العظمى.إذا زادت درجة الحرارة في الغلاف الجوي بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، فهذا يؤدي إلى الضعف أو التوقف عملية تبريد الجسم من خلال عملية التعرق ؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، وعندما تتجاوز درجة حرارة الإنسان 37.5 درجة مئوية، يصبح التعرق أقل فاعلية، ثم ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان، ويشعر بالضيق والتعب والضغط النفسي.

واصل الطبيب. المسند هو أن نقاء سماء أوروبا من الشوائب والعوالق المتربة يحد من قوة الإشعاع الشمسي كما يحدث في منطقتنا العربية، كما أن سماكة الغلاف الجوي عند خطوط العرض الأعلى أقل من تلك الموجودة في خطوط العرض المنخفضة.المناطق المدارية أو الاستوائية .

طول اليوم وتخطيط المبنى

قال “طول اليوم يقارن مع منطقتنا العربية. اليوم في أوروبا في الصيف أطول من النهار في وسط المملكة مثلا بحوالي 2-3 ساعات. الغرف في أوروبا كانت كما أنها مصممة ومبنية بحجم صغير ؛ لتسهيل تسخينها في الشتاء البارد، يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة درجة الحرارة المحصورة في الغرفة الصغيرة، مقارنة بحجم الغرفة ذات السطح الأكبر والسقف الأعلى، حيث يولد الشخص وبيئته أجهزة حرارية داخل الغرفة، بالإضافة إلى الحرارة من الجدران والسقف، لذلك تتراكم مصادر الحرارة هذه في مساحة ضيقة، وبالتالي ترتفع درجة الحرارة بشكل أسرع في الغرف الصغيرة عنها في الغرف الكبيرة.

وأوضح المسند أن “كل هذه العوامل أو بعضها قد تكون سبب الوفاة بسبب موجات الحر في أوروبا، من ناحية أخرى، ووفقًا لبحث علمي فإن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا إضافيًا في المستقبل المنظور”. ، بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (التلوث) التي تسبب الاحتباس الحراري. ثم تغير المناخ ثم موجات الحر ستزداد شدتها ووتيرتها … وإذا سألت كيف نحصل على هذا قولوا أنفسكم … هذا والله أعلم.