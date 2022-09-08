لم نتحدث عَنّْ الهلال فِيْ غرف خلع الملابس.. تصريحات مثيرة من فِيْريرا

وتحدث المدرب البرتغالي جوزيفالدو فِيْريرا، مدرب نادي الزمالك، عَنّْ مواجهة فريقه مع الهلال، فِيْ كأس السوبر لوسيل، الذي يقام على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022، على أن تقام يوم غد الجمعة، الساعة 9 مساءً، مكة المكرمة. طقس.

توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وفِيْ السطور التالية تتابع “السعودية الرياضية” أبرز تصريحات فِيْريرا خلال المؤتمر الصحفِيْ بشأن مواجهة الهلال والزمالك.

وقال فِيْريرا “نبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة، وهذه هِيْ تطلعات الجهاز الفني واللاعبين والمجلس”.

وردا على سؤال حول أهمية تواجد الزمالك فِيْ افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم، قال لفريرا “الجميع يعلم أن قطر تستضيف مونديال، وهذا حدث رائع ونحن سعداء بذلك. شارك فِيْ هذه المباراة. إن التطور الذي تقوم به قطر لاستضافة كأس العالم أمر مهم ومثير للإعجاب، وليس من السهل بناء مثل هذه الملاعب، وكنت سعيدًا برؤية هذا التطور لاستضافة كأس العالم. . “

وأضاف “هذه هِيْ المباراة الثالثة التي أشارك فِيْها فِيْ افتتاح أحد الملاعب، ولكن هذه المرة ستكون فِيْ افتتاح أحد ملاعب المونديال فِيْ قطر، بمشاركة الزمالك البطل. مصر والهلال البطل السعودي ودائما احب المشاركة فِيْ هذه الانواع والفوز بها “.

وتابع “لدي معلومات عَنّْ وجود 32 ألف مواطن مصري فِيْ قطر، ونتطلع إلَّى وجودهم ودعمهم لنا فِيْ المباراة”.

وأضاف مدرب الزمالك “لا نتحدث عَنّْ فريق الهلال فِيْ غرفة خلع الملابس. الإعداد الفني لأي مباراة واضح ومستقر، وبالنسبة لنا المنافس مثل مشكلة ونحن نحاول حلها فِيْ اللعبة، وأنا لا أغير طريقتي فِيْ اللعب بناءً على أداء الفريق المنافس “.

وتابع فِيْريرا “هناك تعديلات طفِيْفة فِيْ تشكيل الزمالك تعتمد على الطريقة التكتيكية التي يلعب بها نادي الهلال، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على منافس قوي”.

وختم “الموسم الكروي فِيْ مصر كان طويلا جدا وانتهى قبل أيام قليلة، ومن المحتمل أن يتأثر اللاعبون بعدم حصولهم على قسط كاف من الراحة”.

اقرأ أيضا …

“صورة مشوقة” .. جماهِيْر الزمالك تستفز الهلال أمام مقر المتصدر .. !!