“لم يحترمنا”.. ماذا قال بونوتشي عَنّْ رحيل دي ليخت إلَّى بايرن ميونيخ

علق النجم ليوناردو بونوتشي، قائد فريق كرة القدم الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، على انتقال الهُولندي ماتياس دي ليخت إلَّى بايرن ميونيخ، صيف 2022.

انضم المدافع ماتياس دي ليخت، 22 عامًا، إلَّى بايرن ميونيخ فِيْ الدوري الألماني، مقابل رسوم قدرها 90 مليون يورو، بينما يستمر العقد حتى صيف عام 2027، براتب يقدر بنحو 10 ملايين يورو سنويًا.

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اعتاد يوفنتوس فِيْ السنوات الأخيرة على الدفاع عَنّْ الثلاثي المكون من ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت وجورجيو كيليني، لكن الأول يُترك بمفرده فِيْ موسم 2022-2023، بعد رحيل الهُولندي وانتقال الإيطالي. إلَّى لوس أنجلوس جالاكسي.

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وأشار بونوتشي فِيْ تصريحات لـ “توتو سبورت”، إلَّى أنه لم يتفاجأ بانتقال دي ليخت من يوفنتوس إلَّى بايرن ميونيخ، موضحًا أن اللاعب الهُولندي ألمح سابقًا إلَّى رغبته فِيْ مغادرة مدينة تورينو الإيطالية فِيْ أسرع وقت ممكن. .

وتابع كابتن يوفنتوس “لم يحترم دي ليخت المجموعة التي كان يعمل فِيْها لمدة 3 سنوات. لقد ساعدناه على النمو واستثمرنا فِيْه وقدمنا ​​له الكثير”.

وختم الحديث بهذا المعَنّْى “عَنّْدما عاد دي ليخت من الإجازة، تحدثنا مع بعضنا البعض، فهمت ما قاله. الجميع أحرار، لكن يوفنتوس لا يزال يوفنتوس”.

وفِيْ سياق آخر، أعرب ليوناردو بونوتشي عَنّْ سعادته بالحصول على شارة قيادة يوفنتوس، مضيفًا أنها تظل مهمة “ثقيلة”، نظرًا لمسؤوليته فِيْ نقل هذا الإرث إلَّى اللاعبين الشباب فِيْ يوفنتوس أرينا.