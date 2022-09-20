“لم يهرب”.. لماذا تأخر لويس جوستافو عَنّْ العودة إلَّى النصر

تغيب النجم البرازيلي لويس جوستافو، أمس الاثنين، عَنّْ المشاركة فِيْ التدريبات الجماعية التي نفذها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي أثار تساؤلات بين عشاق الرياضة السعوديين حول سبب التأخير فِيْ الوصول إلَّى العاصمة. الرياض.

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منافسات دوري روشان السعودي فِيْ موسم 2023، تشهد حتى الآن تألق أكثر من لاعب أجنبي، خاصة فِيْ أندية الهلال والنصر والشباب والاتحاد التي تنافس فِيْ الإطار الذهبي. ، بعد مرور 4 جولات فقط.

“لم يهرب” .. لماذا استغرق لويس جوستافو وقتًا للعودة إلَّى النصر

وأوضحت صحيفة “الرياضية” فِيْ عددها الورقي، صباح اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي لويس جوستافو يجب أن يكون حاضرا فِيْ تدريب النصر، أمس الاثنين، بعد انتهاء إجازته التي استمرت 3 أيام.

وأكد أن لويس جوستافو لم يتمكن من حضور تدريب النصر بسبب ظروف الطيران.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النصر تفهم سبب غياب النجم البرازيلي لويس جوستافو عَنّْ تدريب المجموعة، حيث سمحت له بالمشاركة مرة أخرى، اعتبارًا من تدريب الثلاثاء، دون سابق إنذار أو عقوبات.

يشار إلَّى أن لويس جوستافو انضم إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022 قادما من فنربخشة فِيْ تركيا.

النصر يرفع حالة الاستعداد القصوى بين الفئات الأدنى من فريق كرة القدم الأول، قبل المباراة القادمة ضد الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، حيث سيلتقي الطرفان على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الخامسة للسعودية. دوري روشان.