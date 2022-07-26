لنوم هادئ.. طرق طبيعية للتخلص من الناموس نهائيا بدون مبيدات

طرق التخلص من البعوض والبعوض من الحشرات المنزلية التي تزعج الكبار والصغار على حد سواء وتقلقهم أثناء نومهم مع لدغاتهم الشديدة التي تسبب حساسية الجلد والحكة التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وقد تخشى العديد من العائلات من استخدام المبيدات الحشرية. الحفاظ على صحة الأطفال، ولكن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك الوثوق بها لطرد البعوض من المنزل وعدم الاقتراب منه مرة أخرى، ومع ذلك يجب اتخاذ بعض الاحتياطات التي تحميك من وجود البعوض. بما فِيْ ذلك التأكد من إغلاق جميع نوافذ المنزل بإحكام عند غروب الشمس، والتأكد من تغطية جميع المصارف فِيْ المنزل، وبعد ذلك سوف نتعرف على بعض الطرق السهلة والطبيعية التي يمكنك من خلالها التخلص من البعوض نهائياً.

طرق القضاء على البعوض فِيْ المنزل

نباتات نباتية باتباع طريقة بسيطة، يمكنك زراعة النباتات فِيْ غرفتك أو على شرفة المنزل للتخلص من البعوض وإبعاده عن المنزل، حيث توجد بعض النباتات التي لها روائح قوية ونفاذة يمكنها القيادة يبعد البعوض فوراً عن أهمها الريحان والنعناع والسترونيلا.

انشر شرائح الليمون والقرنفل

وتعد هذه الطريقة من الطرق التي أثبتت جدواها وثبوتها لطرد البعوض والتخلص منه نهائيا، فالقرنفل والحمضيات من الأمور التي تطرد البعوض برائحتها القوية، وقانونها دائم.

استخدم رذاذ الثوم

يمكنك عمل رذاذ بالثوم كبديل لاستخدام المبيدات الحشرية، ويمكن القيام بذلك عن طريق فرم عدد قليل من فصوص الثوم ثم وضعها فِيْ الماء وتركها تغلي فوق النار، ثم تركها تبرد وإفراغ المحَلْول فِيْ رذاذ. يمكن رش الزجاجة فِيْ جميع أنحاء المنزل، وستلاحظ إزالة القانون.

استخدام الزيوت العطرية

ينفصل البعوض عن الزيوت العطرية ذات الرائحة القوية التي تؤثر على أعضاء جسمه، بما فِيْ ذلك زيت اللافندر والنعناع والقرفة، ويمكنك استخدامها عن طريق رشها ورشها فِيْ الأماكن التي يكثر فِيْها البعوض، ومع التكرار سوف تتخلص منها البعوض بشكل دائم.