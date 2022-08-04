لن تتخيلى جمال قدميكى.. التخلص من خشونة الكعبين وتشقق القدمين بخلطة قوية وجبارة هتخلى كعبك زى الاطفال

تبيض يديك وقدميك أمر لا بد منه، لأنهما يتعرضان لأشعة الشمس المباشرة، ومع تغطية باقي جسمك، ستجد أنك وصلت إلى نقطة تصبح فِيْها يداك بنية بينما بقية ذراعك بيضاء. يمكن أن يحدث الشيء نفسه مع القدمين والوجه، ورسم خط بين المنطقة المحروقة وبقية الجسم يجعلها تبدو قبيحة حقًا، لذلك يجب أن تجرب وصفتي التي ما زلت أستخدمها للتخلص من هذه المشكلة.

تبييض اليدين والقدمين

الوصفات المتنوعة التي تعيد جمال اليدين والقدمين، والوصفات الطبيعية ذات فائدة كبيرة وتعطي نتائج رائعة حقًا.

زيت الزيتون لتفتيح اليدين والقدمين

فوائد زيت الزيتون ليست سرًا، وليس سرًا كَمْ هُو جميل يمكن أن يمنحك بسهُولة شديدة، لأنك ستستخدمه بالطريقة التالية

خذي كَمْية قليلة من الزيت، اعصري ليمونة كبيرة وقطرات قليلة من الماء الساخن.

اخلطهم حتى تجد توازنًا فِيْ الخليط.

افركي المزيج على يديك وقدميك وقم بالتدليك برفق لمدة 7 إلى 10 دقائق.

انتظر لمدة ساعتين، وبعد ذلك يمكنك اختيار ما إذا كنت ستغسل يديك وقدميك، أو امسح باقي الخليط.

وصفة من الملح والليمون لتفتيح القدمين واليدين.

تكَمْن مساهمة الملح هناك فِيْ تقشير الجلد وتجديد طبقاته، وهذا ملحوظ عند إضافة المزيد من الليمون.

اعصري ليمونة كبيرة فِيْ كَمْية قليلة من الملح لجعلها خشنة، وبعد التقليب يصبح المكون جاهزًا.

خذي بعض الليمون المملح ووزعيه على يديك وقدميك، وافركي لفترة، ثم انتظري 30 دقيقة.

اشطفها بالماء فقط ثم رطبها بأي نوع من الكريم مصمم لهذا الغرض.

الليمون وماء الورد لبياض اليدين والقدمين

تضمن هذه الوصفة نتيجة فعالة، مع القضاء على فرص التهِيْج والحكة التي يمكن أن تحدث بسبب المشاكل التي يتعرض لها الجلد، ويمكن تطبيقها على النحو التالي