لن تتخيلي جمال شفايفك.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف فِيْ البيت بألوان جذابة ومكونات طبيعية 100%

ملعقة كبيرة نشاء. اصنعي أحمر خدود طبيعي للشفاه بدون مواد كيميائية. أحمر الخدود موجود فِيْ حقيبة كل فتاة ولأنهن يضعنها باستمرار، ولكن للأسف الكثير من وضع أحمر الشفاه يؤثر على الشفاه ويجعلها جافة ومتشققة، لذلك يفضل وضع أحمر الشفاه فِيْ المنزل وحده، مع العلم أن وضعه بعيدًا عن المنزل هُو من المحرمات، ولكل شخص الحرية فِيْ الاختيار وسبب مقالتنا لك الآن هُو أننا نريد منك التوقف عن شراء أحمر الشفاه فِيْ الخارج لأننا سنقدم لك وصفة طبيعية بمكونات طبيعية وخالية تمامًا من أي مادة صناعية. يضر الجلد .. لمعرفة باقي المكونات وطريقة التحضير يجب عليك الاستمرار وقراءة باقي الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات الوصفة الطبيعية لبلاشر فِيْ المنزل

النشا هُو المكون الرئيسي فِيْ هذه الوصفة لأنه سبب الترطيب العالي الذي سنحصل عليه أثناء وضع أحمر الخدود، ونعلم جميعًا أن أحمر الخدود له ألوان عديدة ولكل لون العديد من الظلال ولكن اللون الأساسي هُو الأساسي. فِيْ تحضير مستحضرات التجميل للعروس يكون اللون الأحمر من ألوان الفرح والسرور التي تعطي للوجه إشراقاً ونضارة لا مثيل لهما، ويجب العناية بالمنزل ووضع روائح جميلة ووضع أحمر الشفاه على الشفاه، خاصة مع اقتراب ساعة عمل زوجك، للترحيب به بابتسامة مشرقة وجميلة، وسأقدم لك الآن المكونات لتحضير حمرة الخدود الطبيعية فِيْ المنزل

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو أو الشوكولاتة.

ماء الورد.

خطوات تحضير أحمر الخدود الطبيعي باستخدام النشا

الجميل والرائع فِيْ هذه الوصفة أن جميع المكونات مفِيْدة جدًا وترطب الشفاه كثيرًا بغض النظر عن نسبة الجفاف والتشققات، والفازلين من المكونات التي تم تضمينها فِيْ العديد من الوصفات التجميلية الرائعة، و ها هِيْ خطوات التحضير