لن تتوقعي ماذا يحدث عند وضع الخل فِيْ غسالة الملابس لو عرفتم السر لفعلتم ذلك الشئ يومياً

ترتبك الأمهات من الرائحة غير العطرية التي تنبعث من الغسالة، ولا يعرفن سبب انبعاثها، ولكن عند النظر وراء الرائحة تجد الأمهات تراكَمْ الغبار والأوساخ فِيْ قاع الغسالة عند يقوم بالغسيل. تحاول الأمهات إيجاد طريقة للمساعدة فِيْ التخلص من هذه الروائح التي تجعل الملابس عديمة الرائحة مهما كانت كَمْية الغسيل، لكن الحَلْ السحري للتخلص من هذه المشكلة هُو وضع كوب من الخل فِيْ الغسالة، لذلك نوضح كيفِيْة وضع الخل فِيْ الغسالة وفوائد هذه الطريقة.

طريقة وضع الخل فِيْ الغسالة

للخل استخدامات عديدة منها تنظيف الخضار واللحوم من البكتيريا الملتصقة بها، كَمْا يستخدم فِيْ تحضير بعض الأطعمة، وكذلك لتنظيف صدأ الحديد والأوساخ واستعادة لمعانها وجمالها فِيْ الغسالة وتعطيرها. ولذلك يفضل استخدامه شهريًا لتنظيف الغسالة والحفاظ على رائحتها العطرية، وتكون طريقة الاستخدام على النحو التالي.

احصل على كوب كبير من الخل.

ضعي كوب الخل فِيْ وعاء الغسالة وشغليه على دورة كاملة.

اترك الغسالة تمر بدورة كاملة حتى تنتهِيْ وتتم إزالة جميع الأتربة والأوساخ من الغسالة.

تتكرر دورة الخل مرة كل شهر للحفاظ على رائحة الغسالة.

فوائد وضع الخل فِيْ الغسالة

تستخدم الكثير من الأمهات الخل باستمرار لتنظيف الملابس المتسخة، لذلك تقوم بعض الأمهات بإضافته إلى ملابسهن عند غسلها للمساعدة فِيْ إزالة بقع الشحوم التي تلتصق بالملابس، وتساعد على تنظيف الأوساخ والغبار من الملابس. وفِيْما يلي فوائد وضع الخل فِيْ الغسالة.