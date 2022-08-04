لن تصدقي النتيجة.. تطويل وتكثيف الرموش بدون مسكرة بطريقة طبيعية فِيْ 3 ليالي هتبقي زى الرموش الصناعية

للحصول على رموش طويلة وسميكة يمكنك تعلم كيفِيْة استخدام وتحضير أقوى وصفات تطويل الرموش الطبيعية فِيْ وقت قياسي الرموش الصناعية والتي تؤثر سلباً على رموشك الطبيعية ولكن يمكنك الحصول على رموش طويلة وطبيعية بدون مسكرة وبدون أي تركيب. .

أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش

يوجد أكثر من مكون وأكثر من وصفة يمكنك الاعتماد عليها للرموش الطويلة والسميكة والتي سنشرحها فِيْ الخطوات التالية –

استخدام زيت الزيتون لزراعة الرموش

المكونات المطلوبة –

ملعقتان زيت زيتون.

قطعة قطن صغيرة.

فرشاة ماسكارا قديمة نظيفة.

خطوات استخدام زيت الزيتون لتطويل الرموش –

زيت الزيتون مكون طبيعي غني بحمض الأوليك وفِيْتامين E الذي يغذي الرموش ويطيلها ويثخنها ويعزز نمو الشعر فِيْ المناطق الفارغة.

اغمسي فرشاة الماسكارا النظيفة فِيْ زيت الزيتون وضعيها على رموشك بنفس طريقة وضع الماسكارا.

ضعيه يوميًا قبل الذهاب إلى الفراش واغسلي رموشك فِيْ الصباح واحتفظي بها لمدة شهر وستظهر بعض النتائج بعد يومين أو ثلاثة أيام من الاستخدام.

استخدمي الشاي الأخضر لزراعة الرموش

المكونات المطلوبة –

شاي أخضر.

ماء مغلي.

فرشاة وضع الماسكارا.

خطوات استخدام الشاي الاخضر لتكثيف الرموش –