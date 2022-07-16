لن تصدقي جمال شفايفك الوردية.. معلقة نشا واحدة فقط اصنعي أرق روج طبيعي مرطب للشفاه

تحَلْم جميع الفتيات بالحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي، لذلك سنعرف اليوم خطوات صنع أحمر الشفاه الطبيعي وبلسم الشفاه أيضًا بمكونات بسيطة، بدلاً من شرائها بأسعار باهظة، ويحتوي هذا المرطب المصنوع منزليًا على مغذيات بالإضافة إلى عنصر الترطيب، وهناك عنصر سر يحمر الشفاه ويستمر لعدة ساعات دون استخدام مواد صناعية، ولمعرفة المزيد عن هذه الوصفة المبهرة، تابع مقال اليوم.

أجمل مرطب شفاه طبيعي.

وصفة اليوم مميزة لكنها طبيعية حيث تغذي الشفاه، حيث ستحصلين على أجمل أحمر شفاه طبيعي مغذي ومرطب للشفاه.

وصفة حمرة الخدود النشوية الطبيعية

المكونات

زبدة الشيا

نشاء.

حاوية صغيرة لجهاز الترطيب.

زيت النعناع

لون طبيعي، أو العكر الفاسي.

فازلين.

طريقة التحضير

نعمل على إذابة زبدة الشيا بالفازلين على النار ثم نضع النشا.

نطفئ النار ثم نضيف زيت النعناع ثم اللون ونقلب.

أضف مقدار اللون الذي تريده.

كيفِيْة صنع مرطب شفاه طبيعي

المكونات

فازلين.

جلسيرين؛

كبسولات فِيْتامين هـ.

دم الُغُزلان أو لون طبيعي حسب الذوق.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نأخذ وعاء التحضير ونضع ملعقتين كبيرتين من الفازلين، ثم نخلطه مع القليل من زيت جوز الهند الدافئ.

ولسهُولة تحضير الخليط أعلاه، يمكننا وضعه فِيْ الميكروويف لبضع ثوانٍ فقط.

ثم نضع خمس قطرات من الجلسرين.

ثم نضع بعض دم الُغُزال.

ويقلب جيدا.

من الأفضل تحضير كَمْية صغيرة من أي مرطب طبيعي حيث أن مدة صلاحيته لا تتجاوز 30 يومًا.

أفضل مقشر للشفاه الوردية

يعتبر هذا المقشر من أسهل أنواع مقشر الشفاه ومن أبسط أنواع مقشر الشفاه، حيث نقوم بإعداده على النحو التالي