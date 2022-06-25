لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بسرعة خيالية فِيْ 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية 

لا شك أن الرموش الطويلة والسميكة والحواجب من أهم سمات الجمال للمرأة، ورغم ذلك هناك بعض مستحضرات التجميل لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب، مما يؤثر سلباً على الرموش والحواجب، لاحتوائها على المواد الكيميائية التي تضر بهم. ويسبب تساقط الرموش والحواجب، ولهذا ظهرت العديد من الوصفات والطرق الطبيعية التي تسمح لك بإطالة رموشك وحواجبك باستخدام الزيوت الطبيعية والمكونات التي تغذي بصيلات الشعر فِيْ تلك المناطق، وتعطيها مظهرًا صحيًا. ، مظهر لامع.

كيفِيْة تكثيف الحواجب وإطالة الرموش بسرعة لا تصدق

المكونات

بياض بيضة.

ملعقة زيت زيتون.

كيف تستعد

فِيْ وعاء بحجم مناسب، اخلطي بياض البيض جيدًا مع كَمْية زيت الزيتون، حتى تحصلي على مزيج متجانس من القوام.

وزعي القناع على رموشك ودلكيها بحركات دائرية بأطراف أصابعك لبضع دقائق.

اتركي القناع لبضع ساعات (يفضل فِيْ الليل قبل الذهاب إلى الفراش).

اغسلي رموشك أولاً فِيْ الصباح بالماء الفاتر ولوشن مناسب لإزالة ما تبقى من الماسكارا.

كرر هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع، حتى تحصل على النتائج فِيْ أقصر وقت ممكن.

وصفة بذور الحَلْبة لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش

تسعى النساء والفتيات إلى الحصول على حواجب كثيفة، وهِيْ علامة على الجمال اليوم، حيث أنها تحدد شكل وملامح الوجه، مما يضفِيْ جمالاً وجاذبية على المرأة.

المكونات

نصف كوب بذور الحَلْبة

تلعب الحَلْقة دورًا فعالًا فِيْ تعزيز شعر الحاجب من خلال تحفِيْز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر باتباع الوصفة أدناه.

كيف تستعد