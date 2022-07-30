لن تصدقي معجزة وصفة القرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة وعلاج الهِيْشان والشيب المبكر

عليك الاستمتاع بشعر كثيف وناعم وجميل باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة التي تعاني منها الكثير من الفتيات. حول بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله أكثر كثافة لعمل تسريحات مختلفة معه مما يجعله أفضل. حيث تلجأ معظم الفتيات إلى استخدام وصفة الكيراتين أو البروتين أو الحديد أو استخدامات أخرى، حيث لا يصلح أي استخدام آخر لوضعه على الشعر وهِيْ الاستخدامات التي تحتوي على مكونات فعالة تهِيْج الشعر وتخشنه مع مرور الوقت. حيث يمكننا اللجوء إلى استخدام وصفات طبيعية ذات نتائج فعالة تجعلك تحصل على الشعر بالنتيجة التي تريدها، وأشهر هذه الوصفات هِيْ وصفة الأرز ووصفة القرنفل بزيت الزيتون.

مكونات لعمل وصفة القرنفل بزيت الزيتون لتنعيم الشعر وتكثيفه

خمس ملاعق كبيرة من القرنفل.

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر الأساسي.

طريقة عمل وصفة القرنفل بزيت الزيتون لتنعيم الشعر وتكثيفه