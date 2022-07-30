لن تصدقي معجزة وصفة القرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة وعلاج الهِيْشان والشيب المبكر

عليك الاستمتاع بشعر كثيف وناعم وجميل باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل الشعر المختلفة التي تعاني منها الكثير من الفتيات. حول بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله أكثر كثافة لعمل تسريحات مختلفة معه مما يجعله أفضل. حيث تلجأ معظم الفتيات إلى استخدام وصفة الكيراتين أو البروتين أو الحديد أو استخدامات أخرى، حيث لا يصلح أي استخدام آخر لوضعه على الشعر وهِيْ الاستخدامات التي تحتوي على مكونات فعالة تهِيْج الشعر وتخشنه مع مرور الوقت. حيث يمكننا اللجوء إلى استخدام وصفات طبيعية ذات نتائج فعالة تجعلك تحصل على الشعر بالنتيجة التي تريدها، وأشهر هذه الوصفات هِيْ وصفة الأرز ووصفة القرنفل بزيت الزيتون.
مكونات لعمل وصفة القرنفل بزيت الزيتون لتنعيم الشعر وتكثيفه
- خمس ملاعق كبيرة من القرنفل.
- خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من زيت اللافندر الأساسي.
طريقة عمل وصفة القرنفل بزيت الزيتون لتنعيم الشعر وتكثيفه
- أحضر طبق أو وعاء وضع خمس ملاعق كبيرة من القرنفل مع خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون واخلط المكونين.
- بعد تقليب القرنفل بزيت الزيتون، أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي، وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من زيت اللافندر الأساسي، وحركي هذه المكونات جيدًا.
- بعد تحضير هذه الوصفة وتحضيرها، مشطي شعرك جيداً بالمشط الخشبي، طبقي هذه الوصفة على شعرك وضعيه بين بصيلات الشعر حتى الجذور.
- اتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعة واغسلي شعرك وكرري استخدام هذه الوصفة يوميا وستلاحظين النتيجة بنفسك خلال العشرة ايام الاولى لذلك علينا استخدامها.