لن تصدقي مفعول القرنفل ضعيه لشعرك وسيجعل شعرك ناعم ورطب وزي الحرير

مسمار لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر القرنفل من الوصفات الطبيعية التي تعمل على حَلْ مشاكل الشعر والجلد، حيث يحتوي بداخله على مواد تعمل على منع تساقط الشعر وتكثيفه ومنحه النعومة والترطيب واللمعان الطبيعي، لذلك نقدمها لكَمْ فِيْ هذا المقال . إلى مزيج من القرنفل لتنعيم الشعر وتكثيفه وترطيبه.

مزيج القرنفل لفرد الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة قرنفل.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

تحضير خليط من القرنفل لتنعيم الشعر

سحق القرنفل بالمطحنة الكهربائية، ثم ضعي ملعقتين كبيرتين من مسحوق القرنفل على اللبن، وأضيفِيْ زيت الخروع وزيت الجوجوبا، ثم قلبي جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ضعي المزيج على شعر جاف واتركيه لمدة 3 ساعات، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

تعمل هذه الوصفة على تنعيم الشعر وترطيبه لاحتوائه على الزبادي الذي يعطي الشعر النعومة والحيوية ويمنحه لمعاناً طبيعياً، كَمْا يحتوي على زيت الخروع الذي يضفِيْ القوة والكثافة على الشعر مما يمنع تساقطه وعلى زيت الخروع. له فوائد عديدة للشعر، حيث يمنع التقصف والتقصف ويعمل على إطالة الشعر، وزيت الجوجوبا الذي تمتصه فروة الرأس بسهُولة ويمنع إفراز الدهُون والزيوت التي تتكون منها القشرة، ويمنحها النعومة والحيوية.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بالقرنفل

المكونات

عشر حبات من القرنفل.

ماء.

ربع كوب زيت زيتون.

زجاجة معقمة ومختومة.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بالقرنفل

نرفع قدرًا مملوءًا بالماء ونضع فِيْه قرنفل حتى يغلي.

صفِيْ ماء القرنفل فِيْ زجاجة وضعي فِيْه زيت الزيتون، ثم ضعي القرنفل فِيْ زجاجة زيت الزيتون وماء القرنفل ورجي الزجاجة جيدًا.

ضعي زيت الزيتون وماء القرنفل على الشعر الجاف واتركيه على شعرك طوال الليل واغسليه فِيْ اليوم التالي.

تعمل هذه الوصفة على إطالة وتنعيم الشعر وإعطائه النعومة والقوة والحيوية واللمعان، لاحتوائه على زيت الزيتون الذي ينعم الشعر ويمنحه النعومة واللمعان والترطيب.

مسمار لفرد وتنعيم الشعر

تحَلْم كل النساء بشعر طويل أملس يبرز جمال المرأة، ويعتبر القرنفل من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وتقويته، كَمْا أن له فوائد عديدة للشعر والبشرة لما له من تأثير قوي وفعال فِيْ علاج الشعر. ومشاكل البشرة وسنوضح لك عزيزتي وصفات طبيعية تفِيْد الشعر. يعمل على تنعيم الشعر الخشن وتنعيمه دون إتلافه.