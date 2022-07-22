لن تصدق ما يحدث.. “الكلمة الأخيرة” فِيْ مستقبل بيريرا مع الهلال

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء مستقبل النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا مع فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم.

وانضم بيريرا إلَّى الهلال، صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون لكرة القدم الأول، فِيْ أغلى عملية فِيْ تاريخ المملكة العربية السعودية، تقدر قيمتها بنحو 90 مليون ريال.

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منذ أن أصبح قائدًا، سجل النجم البرازيلي الرائع 4 أهداف وصنع 12 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات الوطنية والأجنبية.

الآن … ماثيوز بيريرا يدفع إدارة الهلال إلَّى “مغادرة” الفريق الأول لكرة القدم والعودة إلَّى أوروبا أو بلده البرازيل ؛ بحجة عدم التكَيْفَ مع مناخ الخليج.

مستقبل ماثيوز بيريرا مع الهلال

وفِيْ هذا السياق، لخصت صحيفة “الشبابية” المقربة من منزل الهلالي، مستقبل بيريرا داخل قلعة الزعيم. كالآتي

– توصل بيريرا لاتفاق رسمي مع نادي بوتافوجو البرازيلي.

– اتفاق بيريرا مع بوتافوغو ؛ جاء ذلك بعد أن وافق اللاعب على خفض راتبه بمقدار “النصف”.

عقب الاتفاق مع بيريرا، تجري حاليًا مفاوضات بين بوتافوجو والهلال ؛ لتسوية المعاملة رسميًا.

– المفاوضات بين بوتافوجو والهلال لن تنتهِيْ قريبا وستستغرق وقتا طويلا.

الهلال يوافق على بيع بيريرا، لكن … مقابل مبلغ مناسب، لن يستسلم أبدًا.