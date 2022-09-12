“لن نستسلم إلا بوجود رونالدو فِيْ الهلال أو النصر”.. المسحل يفجرها

أطلق ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم العَنّْان لمفاجأة مدوية بعد تصريحاته بشأن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإمكانية التعاقد معه فِيْ الفترة المقبلة.

يعاني رونالدو من أزمة فنية دفعته للمطالبة بخروجه من صفوف مانشستر يونايتد، الأمر الذي فتح الباب أمام الهلال والنصر لبدء المفاوضات معه وتولي خدماته خلال موسم ميركاتو الصيفِيْ.

وعلق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ حديثه عبر “ذي أتلتيك”، على مفاوضات تعيين رونالدو، وعدم الاستسلام لمحاولة جعل نجم دولي كبير مثله يلعب فِيْ دوري المحترفِيْن. .

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تقدم “السعودية الرياضية” رسماً بيانياً يشرح أهم تصريحات المشعل حول المفاوضات مع رونالدو

لن تتوقف الأندية السعودية عَنّْ محاولة التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

تبذل جهُود لإحضار رونالدو إلَّى الدوري السعودي ولن نتنازل عَنّْ محاولة التعاقد معه.

نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب فِيْ دوري المحترفِيْن السعودي.

وجود رونالدو فِيْ الدوري السعودي سيجلب ردود فعل إيجابية كبيرة، والجميع يعرف إنجازاته.

ستكون الصفقة مع رونالدو باهظة الثمن، لكن يمكن أن تدر أنديتنا المزيد من الإيرادات بعد ذلك.

لا أعلم حَقيْقَة أن هناك رغبة من الهلال أو النصر لتقديم عرض لرونالدو فِيْ الانتقالات الشتوية.