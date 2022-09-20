لهذه الأسباب.. لجنة المسابقات قتلت متعة الدوري وأضرت بالجماهِيْر

أشار الإعلامي الرياضي حمد السويلي إلَّى خلل كبير فِيْ جدول مباريات دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023.

وقال حمد السويليحي فِيْ تصريحات متلفزة لبرنامج “ملعب اس بي سي” “لدي عتاب كبير جدا فِيْ لجنة المسابقات فِيْ اختيار مَوعِد المباريات وليس فِيْ المَوعِد إذا كانت تسع أو سبع، ولكن فِيْ برمجة الأحزاب ”.

وتابع الناقد الرياضي “الدور المقبل، الأندية الأربعة التي تتصدر جدول الدوري، الشباب، الهلال، الاتحاد والنصر، ستلعب جميعها فِيْ نفس اليوم، لذا أعتقد أن لجنة المسابقات مع هذا الجدول يقتل متعة الدوري ويقلل من جمهُور المباريات “.

وأضاف السويليحي “مباريات الهلال والشباب الساعة 620 ومباراتي النصر والاتحاد فِيْ الساعة 900 بتوقيت السعودية. وهذا الجدول هُو أحد أسباب عدم حضور الجمهُور للملعب”. .

وأضاف “عَنّْدما أحضر كَمْشجع للهلال أو الشباب، مباراتي على الملعب التي تنطلق الساعة 6.20، وتبدأ قمة الأسبوع بين النصر والاتحاد فِيْ التاسعة، عَنّْدما أعود إلَّى المنزل لمشاهدة الكلاسيكو، إلا إذا انتهى الشوط الأول تقريبًا، إلَّى جانب ذلك، الأحد هُو يوم عمل ودراسة “.

الجدير بالذكر أن الشباب يتصدر جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 12 نقطة ويتصدر الهلال بفارق الأهداف. ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويتخلف عَنّْ النصر 9 نقاط.