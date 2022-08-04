لهِيْب التضخم يفاقم الإضرابات.. المخاطر تهدد سكك حديد بريطانيا

تواجه السكك الحديدية فِيْ المملكة المتحدة مزيدًا من الاضطراب بسبب الإضرابات المخطط لها فِيْ وقت لاحق فِيْ أغسطس.

جاء ذلك بعد أن قالت إحدى النقابات إنها ستمدد الإضرابات بين العمال فِيْ الشركة المالكة للسكك الحديدية والمحطات البريطانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس.

وقالت نقابة عمال نقل الأجور إن الآلاف من أعضاء شركة Network Rail Limited المدعومة من الدولة سينضمون إلَّى الإضراب يومي 18 و 20 أغسطس / آب.

يخطط أعضاء اتحاد شركات نقل الأجور بما فِيْ ذلك Avanti West Coast و C2C و Cross Country للإضراب فِيْ هذين اليومين.

وتؤدي الإضرابات التي تشل شبكة السكك الحديدية فِيْ بريطانيا بشكل متكرر إلَّى مزيد من تعطيل النقل فِيْ جميع أنحاء البلاد، بينما تتسبب النقابات فِيْ دفع الموظفِيْن والحكومة بشأن الأجور والأمن الوظيفِيْ.

إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا

تعاني المملكة المتحدة من سلسلة إضرابات فِيْ قطاع النقل، مما فاقم من حدة أزمة غلاء المعيشة فِيْ البلاد.

نظم حوالي 40 ألف عامل سكك حديدية بريطاني إضرابًا يوم 27 يوليو احتجاجًا على الأجور والوظائف، بعد شهر من أكبر إضراب لهم منذ 30 عامًا.

بعد أن لم يحصلوا على مطالبهم بعد إضراب تاريخي استمر 3 أيام فِيْ أواخر يونيو، دعا الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية (RMT) إلَّى إضراب لمدة 24 ساعة، على أمل الحصول على أجور أفضل بشكل خاص، فِيْ مواجهة التضخم الحاد. فِيْ البلاد، قد تتجاوز 11 ٪ بحلول نهاية العام، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

إنها قضية معقدة يجب أن يعالجها خليفة رئيس الوزراء بوريس جونسون. استقال جونسون فِيْ 7 يوليو بعد سلسلة من الفضائح. تتنافس وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك لخلافته.

نتيجة للإضراب، يعمل حوالي واحد فقط من كل خمسة قطارات فِيْ حوالي نصف الشبكة، بينما لن يعمل أي قطار طوال اليوم فِيْ بعض المناطق. كَمْا أثر الإضراب على حركة قطارات يوروستار التي تعبر القنال الإنجليزي، مما تسبب فِيْ إلغاء الرحلات الجوية وإعادة جدولتها.

التضخم والعجز وتوترات العمالة

أدى ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير المتناسبة فِيْ الأجور إلَّى تفاقم التوترات العمالية فِيْ مختلف القطاعات بما فِيْ ذلك الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء.

بينما قام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5 بالمائة) لأول مرة منذ 27 عامًا، وبذلك أصبح معدل الفائدة فِيْ بريطانيا 1.75 بالمائة فِيْ سابقة هِيْ الأولى منذ عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هِيْ المرة السادسة التي يرفع فِيْها البنك سعر الفائدة منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة نهاية العام الماضي والتي وصلت فِيْ بريطانيا إلَّى 9.4 بالمئة.

رفع سعر الفائدة بهذا المبلغ سيزيد من تكلفة الاقتراض، مما سيرفع تكلفة خدمة الدين الحكومي الضخم، وكذلك للعائلات والأفراد الذين سترتفع مدفوعات ديونهم، وخاصة قروض الرهن العقاري.

من جهته، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية فِيْ المملكة المتحدة ارتفاع التضخم إلَّى مستويات وصفها بـ “الفلكية” خلال العام المقبل.

وذكر المعهد، فِيْ بيان أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعه على الإنترنت فِيْ 3 أغسطس 2022، أن ارتفاع التضخم سيجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة إلَّى أعلى ولفترة أطول مما كان متوقعًا فِيْ السابق.

بدوره، أوضح مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية فِيْ المملكة المتحدة، جاجيت تشادا، أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يركز السياسة الاقتصادية على إعادة توزيع الموارد للأسر الأكثر ضعفًا ماليًا والحفاظ على الخدمات العامة.

ودعا الحكومة البريطانية إلَّى زيادة منحة الطاقة من 400 جنيه إسترليني إلَّى 600 جنيه إسترليني لـ 11 مليون أسرة منخفضة الدخل بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه إسترليني.

من جهته، قال نائب مدير المعهد ستيفن ميلارد، إن “الاقتصاد سيتقلص لثلاثة أرباع متتالية، لينكَمْش بنسبة 1٪ بحلول ربيع 2023″، موضحا أنه لن يكون هناك ارتياح “للأسر والشركات البريطانية من التضخم. على المدى القصير.

أكد نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية فِيْ المملكة المتحدة أنه ستكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ فِيْ محاولة لخفض التضخم.

وتوقع المعهد ركودا طويلا قد يستمر حتى العام المقبل، والذي سيصيب ملايين الأسر الأكثر ضعفا، خاصة فِيْ أفقر مناطق البلاد، مشيرا إلَّى أن ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة الغذاء سيرفعان التضخم إلَّى 11. ٪ قبل نهاية العام الجاري، بينما من المتوقع أن يصل المؤشر إلَّى سعر التجزئة الذي يستخدم لتحديد أسعار القطارات إلَّى 17.7٪.