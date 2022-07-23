لهِيْب الحرارة يهدد ملابس العالم من القطن.. تحذير صيني

حذرت مقاطعة شينجيانغ الصينية، السبت، من خسائر فادحة لمحصول القطن بالبلاد، مع موجات الحر التي تجتاح المنطقة.

حذرت المقاطعة الصينية، السبت، من أنها ستواجه المزيد من الفِيْضانات والانهِيْارات الطينية والمخاطر على الزراعة حيث اجتاحت موجات الحر المنطقة، مما أدى إلَّى تسريع ذوبان الأنهار الجليدية وشكل مخاطر على إنتاجها الضخم من القطن للعالم.

شهدت الصين درجات حرارة أعلى من المعتاد فِيْ الصيف منذ يونيو، حيث ألقى بعض خبراء الأرصاد باللوم على تغير المناخ.

تعرضت العشرات من المدن الصينية لحرارة شديدة فِيْ 13 يوليو. لقد تسبب فِيْ ذوبان أسطح المنازل، وغرق الطرق، وفرار الناس إلَّى ملاجئ تحت الأرض بحثًا عَنّْ البرودة.

ورفع إجمالي 68 مدينة، بما فِيْ ذلك شنغهاي ونانجينغ القريبتين، مستوى التأهب إلَّى اللون الأحمر، وهُو أعلى مستوى فِيْ نظام الإنذار.

أدى الطقس شديد الحرارة إلَّى زيادة الطلب على الكهرباء لتبريد المنازل والمكاتب والمصانع. فِيْ المناطق الزراعية، كان الجفاف مصدر قلق.

قال تشين تشونيان، كبير الخبراء فِيْ مرصد شينجيانغ للأرصاد الجوية، لوسائل الإعلام الحكومية إن موجات الحر الأخيرة فِيْ شينجيانغ استمرت لفترات طويلة وانتشرت على نطاق واسع.

وأشارت إلَّى أن سوء الأحوال الجوية فِيْ جنوب وشرق المنطقة، التي تبلغ ضعف مساحة فرنسا، مستمر بالفعل منذ نحو عشرة أيام.

20٪ من محصول القطن فِيْ العالم فِيْ خطر

تنتج شينجيانغ حوالي 20٪ من محصول القطن فِيْ العالم، وهُو محصول شره للمياه. تشير بعض التقديرات إلَّى أن هناك حاجة إلَّى 20 ألف لتر من الماء لإنتاج كيلوغرام واحد من القطن، وهُو ما يكفِيْ لقميص واحد وجينزين.

ومن المتوقع أن تكون المناطق الساحلية والعاصمة المالية للصين، شنغهاي، الأكثر تضررا، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية درجات حرارة تبلغ 39 درجة مئوية يوم السبت.