لوبيتا نيونغو تصدم متابعيها بتناولها مانجا بالنمل

صدمت النجمة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو أتباعها بتناولها قطعة مانجو مزينة بالنمل، فِيْ لفتة غريبة اعتبرها البعض “مثيرة للاشمئزاز” و “مثيرة للاشمئزاز”.

يبدو أن Lupita Ninongo تعمل جاهدة للحصول على دور فِيْ عالم Marvel الخيالي، حتى لو أجبرها على أكل فاكهة مغطاة بعشرات النمل. إنه جيد حقًا … إنه ليس مقرمشًا أو أي شيء من هذا القبيل. “

وعلق نيونغو على الفِيْديو قائلاً “يمكنك مناداتي بـ Ant-Woman”، فِيْ إشارة إلَّى فِيْلم البطل الخارق Ant Man، الذي لعب فِيْه النجم الأمريكي بول رود دور البطل الخارق “Ant Man”.

فِيْ مربع التعليقات، أعربت الممثلة وينستون ديوك عَنّْ صدمتها من أكل النمل قائلة “ماذا تفعل يا حبيبي، ماذا تأكل النمل إنه يؤلمني ويجعلني أشعر بعدم الارتياح “.

وعلقت الممثلة الأمريكية غابرييل دينيس ساخرة “عمدا سأفترض بالتأكيد أن النادل أسقط قطعي وطلب قطعة جديدة … قد لا تخرج بما يكفِيْ 😂 ولكنك على الأقل تبدو رائعًا. “

بينما أكدت الممثلة ماريسا تومي أن الطبق طعمه لذيذ، قائلة “كنت هناك معك! من المدهش أن لذيذ جدا! “

فِيْ خلفِيْة الفِيْديو الخاص بها، يمكن سماع الضيوف وهم يتجادلون حول الطعام الذي يتم تقديمه، حيث يخبر الرجل المرأة أنها تأكل الكثير من الصراصير قبل أن يسألها ما إذا كان النمل “مدخنين”، فردت عليه المرأة بأنها ليست كذلك. آمنة. كَيْفَِيْة تحضير الحشرات لكنها أشارت إلَّى ضرورة وضع قدر طهِيْ الحمضيات على الطعام.

أكلت لوبيتا النمل بينما كانت ضيفة فِيْ الليلة الافتتاحية لسلسلة عشاء مدتها ثلاثة أيام برعاية شركة السيارات الفاخرة أودي ومنظمة MAD غير الربحية، والتي تلهم وتمكن صناعة الضيافة العالمية لإحداث تغيير مستدام وتحويل الطعام أنظمة المستقبل “.

كان المطعم المسؤول عَنّْ تقديم الطعام هُو Noma فِيْ كوبنهاغن، حيث علق النجم فِيْ منشور من الحدث “لقد استمر الاحتفال بالاستدامة، وكان الطعام والشركة روحانيًا للغاية. يا لها من ليلة رائعة!”