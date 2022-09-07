عادت الدول الأوروبية مؤخرًا إلَّى الفحم والطاقة النووية لتوليد الكهرباء، فِيْ ظل ندرة إمدادات الغاز الطبيعي، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الفحم مصدر وقود وفِيْر وغير مكلف نسبيًا لإنتاجه وتحويله إلَّى طاقة مفِيْدة، لكن أسعاره ارتفعت فِيْ الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب من أوروبا ؛ ومع ذلك، فإن إنتاج الفحم النباتي واستخدامه يؤثر على البيئة.

تستخدم بعض محطات الطاقة الكهربائية أجهزة تنقية الغاز (معدات إزالة الكبريت من غاز المداخن) لتقليل كَمْية الكبريت الخارجة من المداخن، ولكنها لا تكفِيْ للفحم ليكون مصدرًا مقبولاً لتوليد الكهرباء.

تنجم العديد من الانبعاثات الرئيسية عَنّْ احتراق الفحم، بما فِيْ ذلك ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، الذي يساهم فِيْ هطول الأمطار الحمضية وأمراض الجهاز التنفسي.

أيضا، أكاسيد النيتروجين (NOx) التي تساهم فِيْ الضباب الدخاني وأمراض الجهاز التنفسي، والجسيمات التي تساهم فِيْ الضباب الدخاني وأمراض الجهاز التنفسي والرئة.

من بين الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وهُو غاز الدفِيْئة الأساسي الناتج عَنّْ حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي).

من بين الانبعاثات الزئبق والمعادن الثقيلة الأخرى، والتي تم ربطها بكل من الضرر النمائي العصبي للإنسان والحيوانات الأخرى، وكذلك الرماد المتطاير ورماد القاع، والمخلفات التي تنشأ عَنّْدما تحرق محطات توليد الطاقة الفحم.

فِيْ الماضي، تم إطلاق الرماد المتطاير فِيْ الهُواء من خلال المداخن، ولكن القوانين الآن تتطلب أن يتم التقاط معظم انبعاثات الرماد المتطاير بواسطة أجهزة التحكَمْ فِيْ التلوث.

فِيْ الولايات المتحدة، يتم تخزين الرماد المتطاير ورماد القاع بشكل عام بالقرب من محطات توليد الطاقة أو وضعها فِيْ مدافن النفايات.

إن تسرب التلوث من تخزين رماد الفحم ومدافن النفايات إلَّى المياه الجوفِيْة والعديد من مستودعات رماد الفحم الكبيرة التي تمزق هُو مصدر قلق بيئي.

الطاقة النووية

يقول أنصار الطاقة النووية إنها يمكن أن تساعد فِيْ إبعاد الاقتصاد عَنّْ الوقود الأحفوري الملوث. لكن أحدث الأرقام الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تثير تساؤلات حول جهُود العالم لمعالجة أزمة المناخ.

من المقرر أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 4.9٪ فِيْ عام 2022، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لدراسة نُشرت فِيْ وقت سابق من هذا الشهر بواسطة Global Carbon Project، وهِيْ مجموعة من العلماء تتعقب الانبعاثات.

لكن ماذا عَنّْ الطاقة النووية يقول مؤيدو مصدر الطاقة المثير للجدل إنه طريقة صديقة للمناخ لتوليد الكهرباء. على أقل تقدير، إنه شيء يمكننا استخدامه حتى نتمكن من تطوير بدائل شاملة.

الطاقة النووية مسؤولة أيضًا عَنّْ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ؛ فِيْ الواقع، لا يوجد مصدر للطاقة خالٍ تمامًا من الانبعاثات.

عَنّْدما يتعلق الأمر بالطاقة النووية، فإن استخراج اليورانيوم ونقله ومعالجته ينتج عَنّْه انبعاثات ؛ تؤدي عملية البناء الطويلة والمعقدة لمحطات الطاقة النووية أيضًا إلَّى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

ما هِيْ كَمْية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها الطاقة النووية

تختلف النتائج على نطاق واسع، اعتمادًا على ما إذا كنا نأخذ فِيْ الاعتبار عملية توليد الكهرباء فقط، أو ننظر فِيْ دورة الحياة الكاملة لمحطة الطاقة النووية.

على سبيل المثال، قدر تقرير صدر عام 2014 عَنّْ الهِيْئة الحكومية الدولية المعَنّْية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) نطاقًا يتراوح بين 3.7 إلَّى 110 جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة.

وإذا تم تضمين دورة الحياة الكاملة للمحطة النووية فِيْ الحساب، فإن الطاقة النووية تأتي بالتأكيد قبل الوقود الأحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي كَمْلوث رئيسي.

تطلق الطاقة النووية 3.5 أضعاف ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ؛ بالمقارنة مع طاقة الرياح البرية، فإن هذا الرقم يقفز إلَّى 13 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون. عَنّْد مواجهة الكهرباء من منشآت الطاقة الكهرومائية، تولد الطاقة النووية 29 مرة أكثر من الكربون.