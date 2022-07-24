لوجه كالأطفال.. تنظيف البشرة فِيْ المنزل من الدهُون والأوساخ والحبوب مثل الصالونات ولن تصدقي نفسك

تعاني الكثير من النساء دائمًا من دفع مبالغ طائلة فِيْ مراكز التجميل للحصول على بشرة نظيفة ونقية تمامًا، ولكن ستتم إزالة هذه المعاناة عندما نصف بالتفصيل المقال الخاص بطرق تنظيف البشرة فِيْ المنزل.

تنظيف البشرة بالمنزل

كشفت لنا التجارب الشخصية أن هناك طرقًا ناجحة وفعالة لتطهِيْر البشرة فِيْ المنزل. هناك طريقة بسيطة لتنظيف البشرة بعمق فِيْ المنزل. فِيْما يلي خطوات هذه الطريقة على النحو التالي

استخدم غسول الوجه

نختار غسول الوجه بناءً على نوع البشرة، ويتم تدليك الجلد جيدًا بهذا المستحضر.

بعد ذلك نقوم بتجفِيْف الوجه جيداً بمنشفة ناعمة الملمس، حيث تعمل هذه الخطوة على إزالة الأوساخ الملتصقة بالجلد، ويفضل جعل هذه الخطوة روتيناً يومياً للعناية بالبشرة.

استخدام البخار المنزلي.

هذه الخطوة تزيل الزيوت الملتصقة بالجلد، لذلك علينا فقط وضع وعاء من الماء على النار.

ثم نوجه وجهنا نحو البخار المتصاعد من الوعاء لمدة خمس دقائق.

ثم نجفف وجوهنا بمنشفة قطنية نظيفة.

تقشير الجلد

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هُو تجديد خلايا الجلد وتلميعها، وتركها خالية من الشوائب.

الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به فِيْ هذه الخطوة هُو وضع ملعقتين كبيرتين من السكر مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل، ونخلط المكونات باستمرار حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضع المزيج على البشرة ونقوم بتدليك البشرة برفق، ونترك المزيج على البشرة لمدة ربع ساعة تقريباً.

بعد أن يجف الخليط على الجلد، هنا نقشر الجلد ونغسله بالماء الدافئ.

يفضل استخدام مرطب بعد الانتهاء من هذه الخطوة لحماية البشرة من التعرض لأية حساسية.

فِيْ الختام أوضحنا لكَمْ أسهل طريقة لتنظيف البشرة فِيْ المنزل، باتباع بضع خطوات بسيطة، يمكننا تنظيف البشرة وتركها خالية من أي عيوب، وبالتالي يمكننا أن نقول وداعًا للجوء إلى مراكز التجميل لتنظيفها. الجلد.، حتى نتمكن من الوصول إلى ذلك الأمر سهل.