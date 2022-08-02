لوجه كالقمر.. كريم تسمين الخدود وتفتيحها وتوريدها بدون نقطة مكياج أو كنتور ستبهرك من أول مرة

من أهم الأمور التي تميز الشكل الجذاب لوجه المرأة هُو الخدود الممتلئة، لذلك تحصل معظم النساء والفتيات على حقن للوجه، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الوجه، لذلك يبحث البعض عن كريم تسمين. الخدين بمكونات طبيعية تملأ الخدين، وتساعدك على إفادة البشرة، وهذا ما سنقدمه لك من خلال سطور المقال.

كريم تكبير الخدود

يمكنك صنع شكل خاص بمكونات طبيعية تساعدك على امتلاء خديك وإفادة بشرتك، ولهذا نقدم لك أهم الخلطات الخاصة.

زبدة الشيا والسكر لملء الوجه

تستخدم هذه الطريقة لجعل الوجه ممتلئًا بشكل طبيعي، على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا الأصلية.

ملعقة كبيرة سكر بني.

كيف تستعد

ضعي زبدة الشيا على طبق، أضيفِيْ السكر البني وقلبي حتى يصبح القوام كريميًا.

افرد الكريم على خديك واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسل وجهك جيدًا.

كرري استخدام الكريم عدة مرات خلال الأسبوع لتحقيق المظهر الذي تحبينه على الخدين.

احتفظي بباقي الكريمة فِيْ الثلاجة لحين استخدامها.

ماء الورد والجلسرين لملء الوجه

يعتبر ماء الورد من أكثر المواد المفِيْدة للبشرة، ويمكنك استخدامه بالطريقة التالية للحصول على وجه ناعم.

المكونات

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

كيف تستعد

اخلطي ماء الورد مع الجلسرين جيداً.

يوضع الكريم على الوجه قبل النوم.

اغسل وجه الكريم فِيْ الصباح.

كرري استخدام الكريم مرة واحدة فِيْ اليوم.

الحَلْبة لتسمين الوجه.

تستفِيْد من مغذيات البشرة التي تتواجد فِيْ الحَلْقة كالآتي

المكونات

ملعقة كبيرة من بذور الحَلْبة.

كَمْية كافِيْة من الماء.

كيف تستعد

اطحن بذور الحَلْبة جيدًا حتى تصبح مثل البودرة.

ضع الماء فِيْ الحَلْقة الأرضية وحركها.

انشر الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك وكرري المزيج مرة فِيْ اليوم.

فِيْ نهاية المقال عن كريم نفخ الخدود نعرض عليكَمْ أنواع الكريم المكونة من مواد طبيعية تفِيْد البشرة، مثل زبدة الشيا والسكر، وكيفِيْة استخدام الحَلْبة، ونعرض لكَمْ أنا أيضا أظهر لك طريقة ماء الورد والجلسرين.