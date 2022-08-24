من هي لورا عماد زوجة الفنان شريف منير وكم عدد زوجاته ، هي فنانة مصرية اعتزلت الفن منذ عام 2001 لتتفرغ بتربية بناتها فريدة وكاميليا، كانت متزوجة من الفنان شريف منير وعادت بعد ذلك إلى الساحة الفنية بعد 20 عاما من توقفها وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الفنانة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير ومن هي وسيرتها الذاتية وكافة التفاصيل عنها.

من هي لورا عماد زوجة الفنان شريف منير وكم عدد زوجاته

تزوج الفنان شريف منير من لورا عماد منذ عام 2001، وأنجب منها بنتيها فريدة وكاميليا وحيث أنها لم تظهر في الأعمال الفنية لحد عام 2022م، وقامت بمشاركة زوجها بفيلم جديد اسمه (إنسي روحي وياك) تزوجت الفنانة لورا عماد من الفنان شريف منير واعتزلت الساحة الفنية في عام 2001 .للتفرغ إلى تربية بناتها.

من هو شريف منير

شريف منير هو أحد أعلام الفن المصري، قام بالعديد من الأفلام والمسلسلات التي حصدت على شهرة كبيرة أهلته ليكون من أفضل الفنانين في الوسط الفني المصري، وسوف نجمل لكم السيرة الذاتية للفنان شريف منير في نقاط أهمها:

السيرة الذاتية لورا عماد

زوجة الفنان شريف منير التي تزوجها عام 2001 وانجبت منه أربعة أطفال منهم ثلاث بنات وولد، كانت لورا عماد ممثلة ولكنها توقفت عن التمثيل لرعاية أولادها، وبالحديث عن زوجة الفنان شريف منير سنسرد لكم السيرة الذاتية للفنانة لورا عماد في نقاط أهمها:

الاسم الكامل: لورا عماد.

تاريخ الميلاد: 1 /1/ 1972 ميلادي.

العمر: 50 عاماً.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسيحية.

المهنة: ممثلة.

الزوج: شريف منير.

الأبناء: فريد وكاميليا منير و اسماء.

عدد زوجات شريف منير

تم الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد زوجات الفنان منير شريف، ويذكر أن الفنان شريف منير تزوج فقط من لورا عماد الفنانة السابقة والتي ظهرت في الآونة الاخيرة في العام 2022 في فيلم جديد تظهر مع زوجها شريف منير وتقوم بدور البطولة معه بعد ان كانت قد اعتزلت الفن منذ عام 2001 لتتفرغ لحياتها الأسرية وحسب رغبة زوجها شريف عماد.

هذا وقد نشرت لورا عماد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده انها تعاتبه ابنتيها لما بدر منهم، وأكدت ان هذا ليس سوى معاتبة لأنها تحبهم وتكن لهم كل الاحترام والتقدير.