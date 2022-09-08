لوسيل .. حكاية ملعب قمة سوبر الهلال والزمالك قبل المونديال

بعد 24 ساعة يتجه انتباه الجماهِيْر السعودية والعربية نحو ملعب لوسيل لمتابعة المباراة الرائعة التي طال انتظارها بين الهلال والزمالك على لقب بطل كأس لوسيل للمحترفِيْن والمقرر إقامتها فِيْ ملعب لوسيل.

وسيستضيف الاجتماع استاد لوسيل الدولي الذي افتتح رسميا فِيْ لقاء الهلال والزمالك، تمهِيْدا لدخوله الخدمة والمشاركة فِيْ استضافة مباريات مونديال 2022 المقبلة فِيْ قطر.

ملعب لوسيل هُو أحد الملاعب الرئيسية التي تم إنشاؤها فِيْ قطر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

تم افتتاح ملعب لوسيل رسمياً فِيْ عام 2022 بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة به، وتبلغ سعته 86 ألف متفرج، ويعد من الملاعب الرئيسية المتوقع أن تستضيف مونديال المونديال. ويقيم فِيْها 200 ألف مواطن، ومن المتوقع أن تستقبل ما لا يقل عَنّْ 200 ألف أيضًا فِيْ مونديال، على الأقل يوميًا، خلال المباريات الصعبة المنتظرة فِيْ المونديال، مما يوفر كل إمكانيات النقل والمواصلات الرسمية للبطولة. نفس.

ملعب لوسيل هُو أحد الملاعب الرئيسية فِيْ قطر المخصصة لاستضافة مونديال 2022 فِيْ قطر، وقد تم إنفاق أكثر من مليار دولار لشرائه.