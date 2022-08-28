لولا أوسبينا..”الوحدة كاد يفوز على النصر بهدف يحصد جائزة بوشكاش”

تاريخ النشر 08/28/2022

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وتمكن النصر أمس من هزيمة منافسه الوحدة فِيْ الجولة الأولى من دوري روشن لكرة القدم.

وقدم النصر رسميا للجماهِيْر لأول مرة بنجومه الجدد ومدربه الفرنسي رودي جارسيا فِيْ بروفة أولى تمكن خلالها من تسجيل نقاط كاملة.

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“أوسبينا أنقذ فوز هدف فاز بجائزة بوشكاش” .. الوحدة كادت أن تفوز

علقت صحيفة “كوموتريكولور” الكولومبية، على ظهُور مواطنه ديفِيْد أوسبينا فِيْ أول لقاء له مع النصر.

وتابعت الصحيفة جميع تصديات الحارس، وسردت لحظات تألقه أمام الفريق التي هددت المرمى فِيْ أكثر من مناسبة.

وأكدت الصحيفة فِيْ عَنّْوانها أن أوسبينا حرم الوحدة من تحقيق هدف اقترب من الحصول على جائزة بوشكاش من الاتحاد الدولي.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد لاعب الوحدة أنسيلمو الكرة من مسافة 50 مترا، قبل أن يتمكن أوسبينا من التقاط الكرة بشكل كبير.

كَمْا شوهد تدخل أوسبينا بيد واحدة فِيْ الدقيقة 13، ولولا تلك الكرات، لكان الوحده هُو المنتصر.