لولو السَعُودِيْة تقدم عروض نهاية الشهر الكبرى على الهُواتف واللابتوب

مرة أخرى، تقدم لولو السَعُودِيْة صفقات نهاية الشهر ممتازة على الهُواتف وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة فِيْ أحدث وأقوى الصفقات من حيث الكَمْية وتنوع المنتجات، حيث تضمنت خصومات كبيرة تصل إلى 1600 ريال على بعض الهُواتف الذكية وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة فِيْ الأمير فواز. وفروع مروة والحمدانية وروابي وتبوك فِيْ الفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس 2022، استفد من الفرصة لتحقيق وفورات كبيرة.

صفقات نهاية الشهر الضخمة على هُواتف لولو السَعُودِيْة

الجدير بالذكر أن الصفقات شملت أيضًا هُواتف ولابتوب أخرى فِيْ الأجهزة المنزلية، لكننا بدأنا ببعض الخصومات على الهُواتف التي تصل إلى 1400 ريال وتضمنت العديد من التجارية مثل Apple الأمريكية، وكوريا الجنوبية Samsung، و Huawei، و Honor، و Xiaomi، و Oppo، و Vivo.، الصين وموتورولا ولينوفو والتكنو المصري بمواصفات وإمكانيات مختلفة تغطي جميع الاحتياجات.

تخفِيْضات لولو السَعُودِيْة على آيفون

نبدأ بخصم خاص على أول هاتف مشهُور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة Apple iPhone 13 Pro بمساحة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 4،599 ريال بدلاً من 5،199، وخصم آخر على هاتف Apple iPhone 13 بمساحة داخلية تبلغ 128 جيجا بسعر 3299 ريالًا بدلًا من 3799 فقط فِيْ فرع جدة، وساعة أبل الذكية الإصدار السابع، مزودة بجهاز جي بي إس 45 ملم بسعر 1699 ريالًا بدلًا من 1949، وسماعة رأس لاسلكية Apple AirPods 2 بسعر. 469 ريالا بدلا من 699.

خصومات لولو هايبر ماركت على أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة

هناك أيضًا خصومات خاصة على العديد من التجارية على اللاب توب، مثل Lenovo IdeaPad مع معالج Celeron و 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية من نوع SSD وشاشة مقاس 14 بوصة بسعر 1199 بدلاً من 1499 و Lenovo IdeaPad مع معالج Core i3 Ten من الجيل الأول، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 SSD، وشاشة مقاس 14 بوصة بسعر 1449 ريال بدلاً من 1799 ريالاً.

عرض اللولو الخاص على التسليم واسترداد النقود

يقدم لولو هايبر ماركت المملكة العربية السَعُودِيْة توصيل مجاني على المشتريات التي تزيد عن 250 ريالًا، بالإضافة إلى استرداد 25 ريالًا على المشتريات التي تزيد عن 250 ريالًا باستخدام الرمز GB25.