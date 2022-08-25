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عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف على مختلف السلع الغذائية لا تفوت العرض LULU

كتب ibraheem HAJفي آخر تحديث
عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف على مختلف السلع الغذائية لا تفوت العرض LULU
عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف على مختلف السلع الغذائية لا تفوت العرض LULU

عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف على مختلف السلع الغذائية لا تفوت العرض LULU، يعد معرض لولو هايبر من أكبر المعارض في المملكة العربية السعودية، والذي يقوم بتقديم الكثير من المنتجات وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين، وفي الأونة الأخير قام بتنزيل عروض وخصومات كبيرة جدا على مختلف السلع الغذائية، وهي عروض نهاية الصيف ويمكن الإطلاع على عروض لولو هايبر من خلال الدخول الى صفحته الرسمية.

يقدم Lulu Hyper أفضل عروض نهاية الصيف على محَلْات البقالة المخفضة للغاية

  • خصم 24.05 ريال على دجاج تطوير مجمد وزن 600 جرام × 10 قطع، بسعر 108.95 ريال بدلاً من 133 ريال.

عروض لولو هايبر

  • احصل على خصم 10 ريال من جبنة الشيدر أو جبنة الكريمة القابلة للدهن فِيْ ناديك بوزن 500 جرام * عبوتين بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال.

خصومات لولو هايبر على الخضار والفواكه واللحوم

عروض لولو هايبر

  • يتوفر نكتارين أو خوخ أردني للعلبة الواحدة بسعر 7.50 ريال بدلاً من 12.75 ريال.
  • وفر 11.80 ريال على خيار عضوي سعودي للخروج بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

عروض لولو هايبر

  • سمك السلمون النرويجي المنظف بالكامل متوفر بسعر الكيلو 49.90 ريال بدلاً من 59 ريال.
  • 10.05 ريال على اللحم البقري للكيلو بسعر 26.90 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

عروض لولو هايبر لا تصدق على الجبن والمكسرات

عروض لولو هايبر

  • الجبنة المصرية متوسطة الحجم بالكَمْون متوفرة، للكيلو، بسعر 39.90 ريال بدلاً من 52.90 ريال، وتوفر 13 ريالاً.

لولو هايبر ماركت

  • استوردت الجوز الأمريكي للكيلو بسعر 49.90 ريالا بدلا من 65 ريالا ووفرت 15.10 ريال.
  • عدس لولو وزن 1 كيلو بسعر 8.90 ريال بدلا من 14.85 ريال.

 لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف لمختلف السلع الغذائية، حيث وصلت نسبة الخصومات على المنتجات والسلع الغذائية أكثر من 50 %، وخاصة على المخبوزات والمعجنات والاجبان، وتعد هذه العروص لنهاية الصيف

 