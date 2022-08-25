عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف على مختلف السلع الغذائية لا تفوت العرض LULU، يعد معرض لولو هايبر من أكبر المعارض في المملكة العربية السعودية، والذي يقوم بتقديم الكثير من المنتجات وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين، وفي الأونة الأخير قام بتنزيل عروض وخصومات كبيرة جدا على مختلف السلع الغذائية، وهي عروض نهاية الصيف ويمكن الإطلاع على عروض لولو هايبر من خلال الدخول الى صفحته الرسمية.

يقدم Lulu Hyper أفضل عروض نهاية الصيف على محَلْات البقالة المخفضة للغاية

خصم 24.05 ريال على دجاج تطوير مجمد وزن 600 جرام × 10 قطع، بسعر 108.95 ريال بدلاً من 133 ريال.

احصل على خصم 10 ريال من جبنة الشيدر أو جبنة الكريمة القابلة للدهن فِيْ ناديك بوزن 500 جرام * عبوتين بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال.

خصومات لولو هايبر على الخضار والفواكه واللحوم

يتوفر نكتارين أو خوخ أردني للعلبة الواحدة بسعر 7.50 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

وفر 11.80 ريال على خيار عضوي سعودي للخروج بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

سمك السلمون النرويجي المنظف بالكامل متوفر بسعر الكيلو 49.90 ريال بدلاً من 59 ريال.

10.05 ريال على اللحم البقري للكيلو بسعر 26.90 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

عروض لولو هايبر لا تصدق على الجبن والمكسرات

الجبنة المصرية متوسطة الحجم بالكَمْون متوفرة، للكيلو، بسعر 39.90 ريال بدلاً من 52.90 ريال، وتوفر 13 ريالاً.

استوردت الجوز الأمريكي للكيلو بسعر 49.90 ريالا بدلا من 65 ريالا ووفرت 15.10 ريال.

عدس لولو وزن 1 كيلو بسعر 8.90 ريال بدلا من 14.85 ريال.

لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الصيف لمختلف السلع الغذائية، حيث وصلت نسبة الخصومات على المنتجات والسلع الغذائية أكثر من 50 %، وخاصة على المخبوزات والمعجنات والاجبان، وتعد هذه العروص لنهاية الصيف