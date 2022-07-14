لونيك 6.. سيارة كهربائية من هِيْونداي تنافس تيسلا

أطلقت شركة هِيْونداي موتور أول سيارة سيدان كهربائية لها، أيونيك 6 أو أيونيك 6.

تراهن الشركة الكورية الجنوبية على “Lonic 6” لزيادة حصتها فِيْ سوق السيارات الكهربائية التي تهِيْمن عليها شركة Tesla Inc. الأمريكية.

لونيك 6 منافسيه تسلا

يعد Lunik 6 واحدًا من أكثر من 31 طرازًا كهربائيًا تخطط مجموعة Hyundai – بما فِيْ ذلك Hyundai Motor و KIA و Genesis – لتقديمها حتى عام 2030 لتأمين 12 ٪ من الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

ستقوم هِيْونداي بتوسيع نطاق سياراتها الكهربائية بما يتجاوز فئة سيارات السيدان لتشمل سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، لتنافس سيارة السيدان موديل 3 الأكثر مبيعًا فِيْ تسلا.

وانخفضت أسهم شركة هِيْونداي موتور المدرجة فِيْ بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 0.54٪ فِيْ نهاية تعاملات الخميس، لتصل إلَّى 182،500 وون كوري (137.48 دولار).

كانت هِيْونداي وكيا بالفعل ثاني أكبر بائعي السيارات الكهربائية فِيْ العالم، باستثناء الصين، فِيْ الفترة من يناير إلَّى مايو من هذا العام، بحصة مجمعة بلغت 13.5 فِيْ المائة، فِيْ حين احتلت تسلا المرتبة الأولى بنسبة 22 فِيْ المائة، وفقًا لأبحاث SNE. . تتبع سوق السيارات الكهربائية بالبحث والدراسة.

فِيْ حين سيتم تسعير Ioniq 6 فِيْ حدود 55 مليون وون (42000 دولار) إلَّى 65 مليون وون (49000 دولار) لسوق كوريا الجنوبية، فإن Ioniq 6 ستكون قادرة على منافسة Tesla فِيْ قطاع سيارات السيدان كبيرة الحجم، بالنظر إلَّى الأسعار والمدى التنافسي. رحلة طويلة، وفقا لرويترز نقلا عَنّْ يوجين انفستمنت اند سيكيوريتيز المحلل لي جاي ايل.

يمكن للسيارة أن تستفِيْد من سعرها فِيْ سوق السيدان لأن تسلا رفعت الأسعار عدة مرات، بحسب لي.

المواصفات التنافسية

يبلغ مدى قيادة سيارة هِيْونداي الجديدة حوالي 610 كيلومترات (380 ميلاً)، أي أكثر بنحو 30 فِيْ المائة من سيارة أيونيك 5 كروس أوفر، وفقاً لشركة هِيْونداي.

ستقدم هِيْونداي فئتين من البطاريات، 53 كيلو واط فِيْ الساعة و 77.4 كيلو واط فِيْ الساعة، وستبدأ الإنتاج فِيْ مصنع أسان فِيْ كوريا الجنوبية فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

سيتم بيع السيارة الجديدة فِيْ كوريا الجنوبية هذا العام، على أن يتم إطلاقها فِيْ السوق الأمريكية فِيْ الربع الأول من العام المقبل.

ويأتي الإطلاق بعد إعلان شركة هِيْونداي عَنّْ خططها لبناء مصانع للسيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق الكورية والأمريكية، حيث أصبح الطرازان أيونيك 5 من هِيْونداي و EV 6 SUV من كيا ثاني أفضل السيارات الكهربائية مبيعًا بعد سيارات تسلا. وتفوقوا على سيارة Mustang Mach-E التي أنتجتها شركة Ford. .