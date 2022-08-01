لويس ميكيسوني يضع الأهلي في ورطة

كشف المنفذ الإعلامي إسلام صادق عن أزمة كبيرة يمر بها أمير توفيق مدير لجنة التجنيد بالنادي الأهلي فيما يتعلق بتسويق اللاعب الموزمبيقي لويس ميسوني لاعب الفريق.

وأكد صادق في تصريحات متلفزة، أن أمير توفيق، مدير التوظيف بالنادي الأهلي، يواجه أزمة حقيقية بسبب تسويق الموزمبيقي لويس ميكسيوني، ظهير الفريق الأحمر، في الصفقات الصيفية المقبلة للموسم المقبل.

وأوضح أن محاولات أمير توفيق لتسويق لويس ميتشيسوني مقابل 900 ألف دولار، وهي نفس القيمة التي تعاقد بها الأهلي مع اللاعب من صفوف سيمبا من تنزانيا، لم تنجح.

وأكد أن عرض الهلال السوداني بلغ 700 ألف دولار فيما عرض سيمبا أجرًا مقابل ضم اللاعب لموسم على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة عالية المستوى على البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب النادي الأهلي، بفكرة التعاقد مع مهاجم المستقبل أحمد عاطف في السوق الصيفي الحالي.

وأوضح شبانة، خلال تقديم برنامجه التلفزيوني، أن ريكاردو سواريس مدرب الأهلي بدأ بإعادة ترتيب أدوار الفريق في توزيعات المرشحين لارتداء القميص الأحمر.

وأشار إلى أن الجلسة بين محمود الخطيب وسواريش شهدت بعض الخلافات في الرأي بشأن موقفهما من ضم أحمد عاطف مهاجم نادي المستقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أن سواريس أبلغ رئيس النادي الأهلي أن أحمد ياسر ريان ليس أدنى من قدرات أحمد عاطف، لذا طلب تأجيل مناقشة ملف أحمد عاطف في الوقت الحالي.

واختتمت شبانة حديثها بالإشارة إلى أن سواريس طلب فترة أطول لرؤية أحمد ياسر ريان في التدريبات الجماعية للفريق، بالإضافة إلى طلبها إقناع اللاعب بالبقاء وعدم الرحيل، خوفًا من عدم المشاركة. الذي نقله إلى الهيئة المساعدة في الأيام الأخيرة.