لو عندك بنجر أعملي خلطة سريعة لتوريد وتحمير الخدود والشفايف بشكل طبيعي مثل ملكات الجمال

بعض الفتيات، لكن الكثير منهن، يرغبن فِيْ الاستمتاع بالشفاه والخدود الحمراء، فهذه الميزات تجعلهن يستمتعن بأنفسهن بشكل جيد وتجعلهن يبدوان جذابات، ومعظم هؤلاء الفتيات يستخدمن مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاه وأحمر الخدود التي تمنحهن نتائج أفضل، منذ ذلك الحين ان هذه مستحضرات تجميل تسبب ضررا للبشرة وتعمل على الاضرار بالبشرة وجعلها تبدو غير مقبولة ونحتاج الى استبدال هذه المنتجات باستخدام خلطات آمنة للبشرة تعطيك افضل النتائج التي تريدها وتعتبر من الخلطات الطبيعية. ما تتجاهله الكثير من الفتيات هُو المزيج السحري من الشمندر الذي يجعل الخدين يتألقان ويكونان ساحرين.

مكونات لصنع وصفة البنجر لتزويد الشفاه والخدود

ثماران بنجر بحبوب متوسطة الحجم.

كَمْية قليلة من الماء مناسبة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

طريقة عمل وصفة جذر الشمندر لتزويد الشفاه والخدود