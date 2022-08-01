لو عندك بنجر ونشا تعالي أقولك هِيْفتحك أزاي وهِيْخلي وشك وخدودك وردية بطريقة طبيعية

بعض الفتيات يعانين من مشكلة اسمرار البشرة، حيث أن هذه المشكلة تجعل الكثير من الفتيات يبدون مرفوضات، ونتيجة لذلك تبحث هؤلاء الفتيات عن بعض الوصفات التي تقوم بتبييض الوجه، وتجعل الوجه أبيض اللون، وتجعل الخدين أحمر كَمْا هِيْ من بين الاستخدامات الشهِيْرة التي تستخدمها الكثير من الفتيات هِيْ استخدام مستحضرات التجميل التي تستخدم بأسعار باهظة مثل الكريمات بأنواعها، فهذه المنتجات هِيْ التي تضر البشرة وتجعلها غير مقبولة وتعمل على ظهُور التجاعيد والترهلات، لذلك علينا استخدام وصفات طبيعية أخرى تعمل على جعلها بيضاء كالحَلْيب، جميلة جدا وتجعل الخدين أحمر مثل التفاح، ولهذا ننصح أي فتاة تريد أن يكون لها بشرة بيضاء وخدين أحمر أن تبحث عن الأقوى طبيعيا. وصفات لان من اقوى الوصفات الطبيعية هِيْ وصفة النشا مع جذر الشمندر والتي تعمل بحيث يكون للبشرة النتيجة التي تريدها فِيْ اليوم الاول من الاستخدام، ونقدم لكَمْ طريقة عمل وصفة من جذر الشمندر والنشا لتبييض للبشرة، ونقدم مكونات تلك الوصفة للحصول على نتيجة مدهشة.

الشمندر والنشا من الوصفات التي تعمل على تبييض البشرة وتحسينها، حيث يمكننا استخدام هذه الوصفة الطبيعية التي تعمل عن طريق تبييض البشرة وتعمل على جعل الخدود رائعة، حيث أن هذه الوصفة تجعلنا نستغني عن أي وصفة أخرى لا تعطيك النتائج. تريد فِيْ غضون أسبوع واحد فقط.

مكونات صنع البنجر ووصفة النشا لتبييض البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

حبة بنجر متوسطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الشمندر والنشا وصفة لتبييض الوجه.