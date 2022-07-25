لو عندك حنة تعالي أعلمك تصبغي شعرك باللون اللي بتحبيه أزاي وبكل سهُولة وبدون أضرار

طرق صبغ الشعر بالحناء، تهتم النساء بإظهار جمالهن والعناية بشعرهن وتغيير لونه من حين لآخر عن طريق صبغ شعرهن باللون المفضل لهن، واللجوء أحياناً إلى الصيدليات صبغات الشعر أو صالونات التجميل واللجوء إلى تفتيح لون الشعر بالأكسجين، لكن هذه الطريقة انتصار للشعر وفروة الرأس، لذلك نحن حريصون على التغيير ولكن دون ضرر. أوصي باستخدام الحناء لصبغ شعرك باللون المفضل لديك باستخدام الوصفات التالية.

أولاً كيفِيْة صبغ الشعر باللون البني

نحضر وعاء متوسط ​​العمق ونضع فِيْه خمس ملاعق كبيرة من الحناء، ونضيف ملعقة صغيرة من قشر الباذنجان وملعقة صغيرة من خل التفاح للحفاظ على اللون والاستقرار، وأن يكون لديهم الكَمْية المناسبة من الماء.

نخلط المكونات جيداً حتى تصبح عجينة ناعمة ونتركها لمدة أربع ساعات حتى تختمر الحنة.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون عليها، ثم وزعي الحنة على الشعر واتركيها لمدة أربع ساعات، ثم اغسلي الشعر جيداً بالماء حتى إزالة آثار الحنة من الشعر.

ثانياً طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي.

نحضر خمس ملاعق كبيرة من الحناء ونضع عليها نصف كوب من الماء المكربن ​​الأبيض وكَمْية من الماء الساخن لعجن الحنة.

نخلط المكونات ونتركها تخمر لمدة ثلاث ساعات، ثم نضيف عصير نصف ليمونة ونحرك.

يوضع الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات حتى يصبغ الشعر بالنحاس.

اشطفِيْ الشعر جيداً بالماء الفاتر.

ثالثاً كيفِيْة صبغ الشعر الأشقر

نضع فِيْ بوله خمس ملاعق حناء وعليها نصف ملعقة كركَمْ وكَمْية من الماء الساخن.

اخلطي المكونات واتركيها لمدة أربع ساعات، وبعد ذلك الوقت أضيفِيْ ملعقة صغيرة ليمون وقلبي.

قسّمي الشعر إلى أجزاء وضعي كَمْية من الحناء على كل جزء لصبغ الشعر حتى ينتهِيْ الشعر بالكامل.

اتركي الحنة على الشعر لمدة أربع ساعات ثم تتشكل بشكل جيد.

رابعاً كيفِيْة صبغ الشعر باللون البني.