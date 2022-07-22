لو عندك قرنفل ونشا وفازلين تعالي أقولك هِيْخلي شعرك كثيف وطويل وخالي من الشيب المبكر أزاي

يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على المعادن والفِيْتامينات التي تساعد على تكثيف وإطالة الشعر، كَمْا تعمل على إزالة الشيب. تبحث الفتيات اللاتي يعانين من الشعر الخفِيْف والقصير عن حَلْول لهذه المشكلة. القرنفل والنشا وزيت إكليل الجبل وزيت الخروع والفازلين. هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع الشعر الجاف والدهني. لا أحد يختلف فِيْ أن الشعر الطويل الكثيف يعطي ويزيد من جمال وأنوثة المرأة، والأظافر تزيل الشيب بالكامل من الرأس. نستخدم القرنفل. الوصفة التي تعمل على ترطيب الشعر والمحافظة على صحة الشعر من التقصف والتساقط والابتعاد عن جميع المنتجات التي تحتوي على مواد كيماوية كالصبغات والكريمات التي تزيد من مشاكل الشعر وتسبب ظهُور الشيب وتسبب تساقط الشعر. . باتباع نظام غذائي صحي وكاف وباستخدام الزيوت الطبيعية التي تغذي بصيلات الشعر فِيْصبح الشعر قوياً ولامعاً. يتم تحضير وصفة القرنفل فِيْ المنزل بمكونات متوفرة بأسعار مناسبة، وهذه الوصفة تجعل الكثير من الفتيات سعداء وواثقات، لذلك يجب أن تجرب هذه الوصفة لتبدو جذابة.

من المعروف أن هناك العديد من الأشياء التي تعمل على تكثيف وإطالة الشعر بسرعة كبيرة، حيث توجد بعض المنتجات التي تساعد فِيْ ذلك، ومنها الكريمات وغيرها، ولكن كل هذه المنتجات ليست مفِيْدة لصحة الشعر، وذلك بسبب المواد التي تحتوي عليها يفضل استخدام خليط القرنفل لتكثيف وإطالة الشعر.

يستخدم القرنفل فِيْ العديد من الخلطات الطبيعية ويمكن استخدام مسحوق القرنفل أو القرنفل لأنه مفِيْد للشعر والبشرة والجسم أيضًا ولكن فِيْ هذا المقال سنتحدث عن خلطة القرنفل للشعر لأنها قادرة على تكثيف وإطالة الشعر. الشعر بشكل طبيعي، خاصة عندما نضيف سلسلة من الزيوت الطبيعية إلى هذا الخليط.

مكونات وصفة القرنفل لتكثيف وإطالة الشعر والقضاء على الشيب

أربع ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الخروع

ملعقتان كبيرتان من الفازلين

أربع ملاعق كبيرة من زيت القرنفل

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ملعقتان صغيرتان من زيت الجرجير

طريقة عمل وصفة القرنفل لتكثيف وإطالة الشعر والقضاء على الشيب