لو عندك لبان دكر تعالي أقولك هِيْشد بشرتك أزاي وهِيْخلي سنك صغير مهما كان عمرك

تهتم النساء الأكبر سناً بشد تجاعيد الوجه فِيْ منطقة الجبين وحول العينين والفم، ويريدون التخلص منها نهائياً، ونقدم لكَمْ خلطة طبيعية بدون مواد كيميائية، وهِيْ وصفة علكة للذكور تتكون من النشا. وجوز الهند وزيت اللوز المر وزيت الزيتون وزيت خشب الصندل يمكنك مزج هذه المكونات فِيْ المنزل للحصول على وصفة ناجحة وفعالة. إنه طبيعي وآمن. يتميز ذكر لبنان برائحته العطرة والجميلة وفوائده المتعددة للبشرة. يعمل على شد الجلد وتقليل ظهُور التجاعيد، مما يجعل الوجه يبدو أصغر من العمر الفعلي لأنه يملأ أماكن التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويجعل لبنان رجولياً. قوام البشرة ناعم ويفتح لون البشرة ويزيل حب الشباب ويجعل البشرة أكثر نقاء لأنه يعمل على إزالة جميع البقع والرؤوس السوداء ويجدد خلايا الجلد لأنه يزيل طبقة الجلد الميت ويعطي البشرة النضارة والحيوية اسباب ظهُور التجاعيد هِيْ التعرض للشمس لفترات طويلة وعدم الحصول على قسط كاف من النوم والاستخدام المتكرر للكَمْامات الصناعية والكريمات التجارية لانها ترهق الجلد وتعمل على الترهل مما يزيد من ظهُور التجاعيد. . التجاعيد، يجب العناية بالبشرة لتقليل ظهُور التجاعيد، يجب غسل الوجه يوميا بجل الاستحمام المناسب، بدون كحول، محمي من أشعة الشمس وباستخدام مرطب مناسب للبشرة، وسيتم تقديم هذه الوصفة التي تحتوي مكوناتها متوفرة فِيْ جميع المنازل بأسعار بسيطة.

التجاعيد من الأشياء المزعجة ومن أكثر الأشياء التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نفسية المرأة التي تعاني من وجودها على الجلد، ولهذا السبب تبحث كلتا المرأتين عن الأدوات التي تساعد على شد التجاعيد والقضاء عليها، الاستخدام الصحيح العمل على هذا هُو المزيج الطبيعي حيث أن هناك العديد من الخلطات التي تساعد على شد التجاعيد ولكن المزيج السريع المفعول هُو مزيج اللثة الذكورية.

مكونات خلطة العلكة الذكورية لشد التجاعيد

ثلاث ملاعق كبيرة من العلكة

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان صغيرتان من جوز الهند

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز المر

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت خشب الصندل

ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان

ملعقة صغيرة من مسحوق الترمس

كيفِيْة صنع مزيج من العلكة الذكورية