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لو عندك ملعقة قرنفل تعالي أقولك تفردي شعرك أزاي وتحويله لخيوط حرير أقوي بديل للكيراتين

كتب Userفي آخر تحديث
لو عندك ملعقة قرنفل تعالي أقولك تفردي شعرك أزاي وتحويله لخيوط حرير أقوي بديل للكيراتين

Una receta de clavos para alisar y suavizar el cabello, muchas chicas sufren de algunos problemas que aparecen en el cabello, y el problema más importante es la aspereza del cabello o la aparición de arrugas, que afecta el aspecto general de cada chica, y ella puede recurrir al uso de algunas cremas y pinturas o al uso de proteínas para alisar el cabello, lo cual es muy costoso incluso obtener el cabello lacio, y de aquí busca medios menos costosos, incluido el uso de la receta de clavo para alisar y suavizar الشعر.

وصفة القرنفل لفرد وتنعيم الشعر

وصفة بخاخ القرنفل
مكونات

  • ملعقة كبيرة قرنفل.
  • كَمْية كافِيْة من الماء.
  • أربع أوراق غار.

كيف تستعمل

  • نحضر إناءً صغيرًا ونضع فِيْه كَمْية كافِيْة من الماء، ثم نرفع درجة حرارة الغليان ونتركه حتى يغلي.
  • أضف ملعقة كبيرة من القرنفل إلى الماء واتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق.
  • نضع أربع أوراق من الغار ونرفع المزيج على النار ونتركه يغلي مرة أخرى.
  • نرفع المزيج عن النار ونتركه لفترة حتى يبرد.
  • ثم نستخدم مصفاة لتصفِيْة خليط القرنفل ثم نضعه فِيْ زجاجة فارغة.
  • رشي خليط القرنفل على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 8 ساعات على الأقل.
  • اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو بعد أن يجف.

وصفة القرنفل وزيت الخروع

مكونات

  • ملعقة كبيرة زيت قرنفل.
  • ملعقة زيت زيتون.
  • ملعقة كبيرة زيت الخروع.

كيف تستعمل

  • نحضر وعاءً صغيرًا، ثم نضع فِيْه ملعقة كبيرة من زيت القرنفل، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونخلطها جيدًا.
  • ضعي المزيج على الشعر بالتساوي حتى يغطي الشعر بالكامل، دلكي الشعر جيداً، ثم اتركي الخليط لمدة ساعتين على الأقل.
  • نستخدم المنشفة مع مراعاة أنها ساخنة لمساعدة الخليط على اختراق كل الشعر، ونقوم بتغيير المنشفة كل 30 دقيقة.
  • يجب استخدام هذا الخليط مرتين على الأقل فِيْ الأسبوع لمدة شهرين متتاليين للحصول على نتيجة مذهلة.