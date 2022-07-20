لو عندك ملعقة قرنفل تعالي أقولك تفردي شعرك أزاي وتحويله لخيوط حرير أقوي بديل للكيراتين

Una receta de clavos para alisar y suavizar el cabello, muchas chicas sufren de algunos problemas que aparecen en el cabello, y el problema más importante es la aspereza del cabello o la aparición de arrugas, que afecta el aspecto general de cada chica, y ella puede recurrir al uso de algunas cremas y pinturas o al uso de proteínas para alisar el cabello, lo cual es muy costoso incluso obtener el cabello lacio, y de aquí busca medios menos costosos, incluido el uso de la receta de clavo para alisar y suavizar الشعر.
وصفة القرنفل لفرد وتنعيم الشعر
وصفة بخاخ القرنفل
مكونات
- ملعقة كبيرة قرنفل.
- كَمْية كافِيْة من الماء.
- أربع أوراق غار.
كيف تستعمل
- نحضر إناءً صغيرًا ونضع فِيْه كَمْية كافِيْة من الماء، ثم نرفع درجة حرارة الغليان ونتركه حتى يغلي.
- أضف ملعقة كبيرة من القرنفل إلى الماء واتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق.
- نضع أربع أوراق من الغار ونرفع المزيج على النار ونتركه يغلي مرة أخرى.
- نرفع المزيج عن النار ونتركه لفترة حتى يبرد.
- ثم نستخدم مصفاة لتصفِيْة خليط القرنفل ثم نضعه فِيْ زجاجة فارغة.
- رشي خليط القرنفل على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 8 ساعات على الأقل.
- اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو بعد أن يجف.
وصفة القرنفل وزيت الخروع
مكونات
- ملعقة كبيرة زيت قرنفل.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة زيت الخروع.
كيف تستعمل
- نحضر وعاءً صغيرًا، ثم نضع فِيْه ملعقة كبيرة من زيت القرنفل، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونخلطها جيدًا.
- ضعي المزيج على الشعر بالتساوي حتى يغطي الشعر بالكامل، دلكي الشعر جيداً، ثم اتركي الخليط لمدة ساعتين على الأقل.
- نستخدم المنشفة مع مراعاة أنها ساخنة لمساعدة الخليط على اختراق كل الشعر، ونقوم بتغيير المنشفة كل 30 دقيقة.
- يجب استخدام هذا الخليط مرتين على الأقل فِيْ الأسبوع لمدة شهرين متتاليين للحصول على نتيجة مذهلة.